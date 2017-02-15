Сарри: в игре с Реалом не будем отходить от привычного стиля

Главный тренер итальянского Наполи Маурицио Сарри поделился своими ожиданиями от первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского Реала.

Напомним, что отчетная встреча пройдет сегодня на мадридском Сантьяго Бернабеу. Начало игры в 21:45 по Киеву.

"Если будем играть от обороны или в свой обычный футбол, то рискуем в любом случае. Поэтому причин отходить от привычного стиля не вижу", — заявил наставник Партенопеи на предматчевой пресс-конференции.

"Мы должны быть собой, но понимать, что сражаемся с действующим победителем Лиги чемпионов. Нам важно понять, до какой степени мы можем конкурировать с самыми сильными клубами мира. Сыграть с Реалом на Сантьяго Бернабеу будет очень здорово. В первую очередь мы должны думать об этом".

"Единственное, чего я не потерплю, так это страха. Многие спрашивают меня о стадионе. Стадион этот для гостей непростой, почти что мистический, но многим командам удавалось показывать здесь великолепный футбол".

"Реал привык побеждать дома, но это потому, что у них великолепная команда, а не из-за стадиона. У нас уже были непростые матчи, например, против Бешикташа в Турции. Но наша команда способна играть хорошо и дома, и на выезде. Мы быстро действуем в контратаках и при этом умеем контролировать ход игры, различные ситуации на поле".