Модрич: хотим победить и не пропустить в первом матче

Хавбек Реала Лука Модрич дал комментарий накануне матча против Наполи.

Завтра Сливочные сразятся в 1/8 финала Лиги чемпионов с Наполи на Сантьяго Бернабеу.

"Наполи хорошо играет не только в центре поля, но и в атаке", — цитирует Модрича Football Italia.

"Очевидно, что битва в центре поля будет сложной. Для нас важно хорошо сыграть в первом поединке дома. Надеемся получить хороший результат".

"Наполи сейчас в хорошей форме. Но мы играем у себя дома и хотим выиграть, не пропустив гол".

"Хорошо готовились, поэтому готовы выйти на поле и получить нужный результат", — поведал хорват.