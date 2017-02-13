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Луис Энрике: с ПСЖ никогда не было легко

13 февраля 2017

Луис Энрике, fcbarcelona.com

Главный тренер испанской Барселоны Луис Энрике поделился своими ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против французского ПСЖ.

Напомним, что отчетная встреча состоится завтра на парижском Парк де Пренс. Начало игры в 21:45 по Киеву.

"Последние несколько недель ПСЖ выступает на высоком уровне", — заявил наставник каталонцев на предматчевой пресс-конференции.

"Мы должны сыграть еще лучше и победить. Я знаю Эмери, он сделает все, чтобы осложнить нам жизнь. Постараемся контролировать мяч и создать максимум голевых моментов".

"Мы храним добрые воспоминания об этом стадионе и об этой команде. С ней никогда не было легко. Ни разу в матчах с нами ПСЖ не сдавался без боя, всегда дрался до последнего. Соперник прекрасно нас знает. Уверен, будет очень интересный матч".

Источник: Официальный сайт УЕФА

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