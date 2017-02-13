Боатенг имеет шансы сыграть против Арсенала

Защитник Баварии Жером Боатенг полностью оправился после повреждения.

Напомним, в середине декабря на одной из тренировок Баварии Боатенг неудачно приземлился на газон и повредил грудные мышцы. После этого футболист был прооперирован. Ожидалось, что он вернется на поле не раньше конца февраля.

Тем не менее, опытный защитник смог восстановиться значительно быстрее. Как сообщил сам Жером в своем твиттере, уже сегодня он провел полноценную тренировку в общей группе команды.

Таким образом, Боатенг имеет шансы попасть в заявку на важнейший матч против Арсенала в Лиге чемпионов, который состоится в ближайшую среду.

В текущем сезоне Боатенг провел за Баварию 12 матчей во всех турнирах.