Феєнорд — Зальцбург 1:3 Відео голів та огляд матчу 06.11.2024

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 6 листопада 2024 року.

У рамках четвертого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА нідерландський Феєнорд на власному полі приймав австрійський РБ Зальцбург і зазнав поразки з рахунком 1:3.

Господарі поля в цій зустрічі доклали чимало зусиль в атакувальній фазі, проте забиті м’ячі оминали їх стороною й у підсумку гості забили наприкінці першого та на початку другого тайму, після чого ще й обмінялись голами із суперниками незадовго до фінального свистка.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Феєнорд — Зальцбург у рамках 4 туру основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25:

Феєнорд — Зальцбург 1:3

Голи: Хадж Мусса, 81 — Конате, 45+2, 58, Гіндо, 86

На 85-й хвилині Конате не реалізував пенальті (поперечина)

Феєнорд: Велленройтер — Лотомба (Надже, 46), Траунер, Ганцко, Буено — Ін Бом, Іванушец (Зехіл, 90), Тімбер (Смал, 68) — Ньївкоп (Белен, 68), Осман (Хадж Мусса, 46), Пайшан

Зальцбург: Бласвіх — Капальдо (Моргалла, 90), П'янтковські, Байду, Терзич — Кларк, Гурна-Дуат (Гіндо, 81), Діамбу — Доржелес (Єо, 81), Конате (Дагім, 90), Глух

Попередження: Осман — Бласвіх, Капальдо

Вилучення: Надже, 80