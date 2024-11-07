Слован Братислава
1
Динамо Загреб
4
05 листопада
19:45
ПСВ
4
Жирона
0
05 листопада
19:45
Селтік
3
РБ Лейпциг
1
05 листопада
22:00
Боруссія Дортмунд
1
Штурм
0
05 листопада
22:00
Ліверпуль
4
Баєр Леверкузен
0
05 листопада
22:00
Лілль
1
Ювентус
1
05 листопада
22:00
Реал Мадрид
1
Мілан
3
05 листопада
22:00
Спортінг Лісабон
4
Манчестер Сіті
1
05 листопада
22:00
Болонья
0
Монако
1
05 листопада
22:00
Брюгге
1
Астон Вілла
0
06 листопада
19:45
Шахтар
2
Янг Бойз
1
06 листопада
19:45
Інтер
1
Арсенал
0
06 листопада
22:00
Феєнорд
1
РБ Зальцбург
3
06 листопада
22:00
Црвена Звезда
2
Барселона
5
06 листопада
22:00
ПСЖ
1
Атлетіко
2
06 листопада
22:00
Баварія
1
Бенфіка
0
06 листопада
22:00
Штутгарт
0
Аталанта
2
06 листопада
22:00
Спарта Прага
1
Брест
2
06 листопада
22:00
Слован Братислава
-
Мілан
-
26 листопада
19:45
Спарта Прага
-
Атлетіко
-
26 листопада
19:45
Манчестер Сіті
-
Феєнорд
-
26 листопада
22:00
Інтер
-
РБ Лейпциг
-
26 листопада
22:00
Янг Бойз
-
Аталанта
-
26 листопада
22:00
Баєр Леверкузен
-
РБ Зальцбург
-
26 листопада
22:00
Спортінг Лісабон
-
Арсенал
-
26 листопада
22:00
Баварія
-
ПСЖ
-
26 листопада
22:00
Барселона
-
Брест
-
26 листопада
22:00
Штурм
-
Жирона
-
27 листопада
19:45
Црвена Звезда
-
Штутгарт
-
27 листопада
19:45
Монако
-
Бенфіка
-
27 листопада
22:00
ПСВ
-
Шахтар
-
27 листопада
22:00
Ліверпуль
-
Реал Мадрид
-
27 листопада
22:00
Селтік
-
Брюгге
-
27 листопада
22:00
Динамо Загреб
-
Боруссія Дортмунд
-
27 листопада
22:00
Астон Вілла
-
Ювентус
-
27 листопада
22:00
Болонья
-
Лілль
-
27 листопада
22:00

Штутгарт — Аталанта 0:2 Відео голів та огляд матчу 06.11.2024

07 листопада 2024

Штутгарт — Аталанта, Getty Images

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 6 листопада 2024 року.

У рамках четвертого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА німецький Штутгарт на власному полі приймав бергамаську Аталанту й зазнав поразки з рахунком 0:2.

Незважаючи на чергову травму в центрі оборони на початку гри, команда Джан П’єро Гасперіні зуміла на рівних провести скупий на гольові моменти перший тайм зустрічі.

А після перерви "бергамаски" віддали суперникам м’яч, проте натомість забивали на початку та наприкінці другого тайму.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Штутгарт — Аталанта у рамках 4 туру основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25:

Штутгарт — Аталанта 0:2
Голи: Лукман, 52, Дзаніоло, 88.

Штутгарт: Нюбель — Вагноман, Чейс (Штенцель, 81), Руо, Міттельштедт — Каразор (Шабо, 74), Штіллер — Мійо, Ундав (Демірович, 56), Фюріх (Рідер, 74) — Туре.

Аталанта: Карнесеккі — Джимсіті, Гін, Колашинац (Коссуну, 13) — Белланова (Руджері, 85), де Рон, Едерсон, Дзаппакоста — Пашалич (Де Кетеларе, 46) — Ретегі (Дзаніоло, 69), Лукман (Брешіаніні, 85).

Попередження: Чейс, Демірович — Гін, Едерсон, Белланова.

Джерело: MEGOGO

команди
статті на тему:
Штутгарт - Аталанта, Getty Images 06 листопада 2024 Аталанта здобула перемогу над Штутгартом
   