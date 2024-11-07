Штутгарт — Аталанта 0:2 Відео голів та огляд матчу 06.11.2024

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 6 листопада 2024 року.

У рамках четвертого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА німецький Штутгарт на власному полі приймав бергамаську Аталанту й зазнав поразки з рахунком 0:2.

Незважаючи на чергову травму в центрі оборони на початку гри, команда Джан П’єро Гасперіні зуміла на рівних провести скупий на гольові моменти перший тайм зустрічі.

А після перерви "бергамаски" віддали суперникам м’яч, проте натомість забивали на початку та наприкінці другого тайму.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Штутгарт — Аталанта у рамках 4 туру основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25:

Штутгарт — Аталанта 0:2

Голи: Лукман, 52, Дзаніоло, 88.

Штутгарт: Нюбель — Вагноман, Чейс (Штенцель, 81), Руо, Міттельштедт — Каразор (Шабо, 74), Штіллер — Мійо, Ундав (Демірович, 56), Фюріх (Рідер, 74) — Туре.

Аталанта: Карнесеккі — Джимсіті, Гін, Колашинац (Коссуну, 13) — Белланова (Руджері, 85), де Рон, Едерсон, Дзаппакоста — Пашалич (Де Кетеларе, 46) — Ретегі (Дзаніоло, 69), Лукман (Брешіаніні, 85).

Попередження: Чейс, Демірович — Гін, Едерсон, Белланова.