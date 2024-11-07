Грізманн: Радий та гордий, що на мені зараз футболка Атлетіко

Надважлива перемога "матрацників".

Нападник мадридського Атлетіко Антуан Грізманн висловився про виїзну перемогу над ПСЖ (2:1) у матчі 4-го туру загального етапу Ліги чемпіонів. Цитує "Маленького принца" Movistar.

"Перемога над ПСЖ нам дуже допоможе. Всі бачили Атлетіко, проти якого дуже складно грати. Подібні ігри роблять нас сильнішими.

Нам трохи пощастило, але такий футбол. З Ліллем ми повинні були перемагати, але програли. Нам є над чим працювати.

Я щасливий грати на батьківщині. Це дуже хороший стадіон, але ще більше я радий та гордий, що на мені зараз футболка Атлетіко", — заявив Грізманн.