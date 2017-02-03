Боатенг точно не сыграет в первом матче ЛЧ против Арсенала

Центральный защитник Баварии Жером Боатенг продолжает восстанавливаться от травмы.

Напомним, в середине декабря на одной из тренировок Баварии Боатенг неудачно приземлился на газон и повредил грудные мышцы. После этого футболист был прооперирован.

Ожидалось, что он пропустит около 6 недель, однако игроку понадобится больше времени для полного восстановления.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции поведал наставник Ротен Карло Анчелотти.

"Скорее всего, Боатенг вернется к тренировкам в конце февраля", — сказал итальянец.

Таким образом, Боатенг точно пропустит матчи своей команды против Шальке, Ингольштадта, Герты и Гамбурга в чемпионате Германии, кубковую встречу с Вольфсбургом, а также первый поединок против Арсенала в Лиге чемпионов.

В текущем сезоне Боатенг провел за Баварию 12 матчей во всех турнирах.