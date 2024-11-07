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-
26 листопада
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Інтер
-
РБ Лейпциг
-
26 листопада
22:00
Янг Бойз
-
Аталанта
-
26 листопада
22:00
Баєр Леверкузен
-
РБ Зальцбург
-
26 листопада
22:00
Спортінг Лісабон
-
Арсенал
-
26 листопада
22:00
Баварія
-
ПСЖ
-
26 листопада
22:00
Барселона
-
Брест
-
26 листопада
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-
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22:00
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Модрич встановив рекорд Реала в Лізі чемпіонів

07 листопада 2024

Лука Модрич, getty images

Хорват провів 99 матчів за мадридську команду в цьому турнірі.

Мадридський Реал невдало провів попередній свій матч у рамках Ліги чемпіонів, чинний володар трофея програв Мілану з рахунком 1:3

Проте для Луки Модрича, який вийшов на поле, цей матч якоюсь мірою виявився знаменним. 

Річ у тім, що для Модрича він був 99-м у рамках Ліги чемпіонів у футболці мадридського Реала і він побив рекорд клубу, який раніше дорівнював 98 матчів і належав Тоні Кроосу. 

Німецький футболіст виступав за мадридський Реал із 2014 до 2024 року, і саме його відхід із клубу багато хто називає головною причиною кризи, у яку поступово занурюється команда Анчелотті. 

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