Модрич встановив рекорд Реала в Лізі чемпіонів

Хорват провів 99 матчів за мадридську команду в цьому турнірі.

Мадридський Реал невдало провів попередній свій матч у рамках Ліги чемпіонів, чинний володар трофея програв Мілану з рахунком 1:3.

Проте для Луки Модрича, який вийшов на поле, цей матч якоюсь мірою виявився знаменним.

Річ у тім, що для Модрича він був 99-м у рамках Ліги чемпіонів у футболці мадридського Реала і він побив рекорд клубу, який раніше дорівнював 98 матчів і належав Тоні Кроосу.

Німецький футболіст виступав за мадридський Реал із 2014 до 2024 року, і саме його відхід із клубу багато хто називає головною причиною кризи, у яку поступово занурюється команда Анчелотті.