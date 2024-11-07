Дьокереш став гравцем тижня в Лізі чемпіонів

Визначено найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів.

Автор хет-трика у ворота Манчестер Сіті Віктор Дьокереш визнаний гравцем тижня в Лізі чемпіонів.

Швед обійшов Луїса Діаса з Ліверпуля (хет-трик у матчі з Баєром), Ніколаса-Герріта Кюна з Селтіка (дубль у матчі з Лейпцигом) та Каріма Конате із Зальцбурга (дубль у матчі з Феєноордом).

1st: Viktor Gyökeres

2nd: Luis Díaz

3rd: Nicolas Kühn

4th: Karim Konaté



Player of the Week has been confirmed ✅@PlayStationEU | #UCLPOTW pic.twitter.com/HILAeia6h2 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 7, 2024

У поточному сезоні Віктор Дьокереш провів за Спортінг Лісабон 16 матчів, в яких він забив 20 голів та віддав 4 результативні передачі. Раніше повідомлялося про інтерес до нього з боку Арсеналу, Манчестер Сіті, Ліверпуля та Челсі.