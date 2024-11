Дьокереш став гравцем тижня в Лізі чемпіонів

Автор хет-трика у ворота Манчестер Сіті Віктор Дьокереш визнаний гравцем тижня в Лізі чемпіонів.

Швед обійшов Луїса Діаса з Ліверпуля (хет-трик у матчі з Баєром), Ніколаса-Герріта Кюна з Селтіка (дубль у матчі з Лейпцигом) та Каріма Конате із Зальцбурга (дубль у матчі з Феєноордом).

1st: Viktor Gyökeres

2nd: Luis Díaz

3rd: Nicolas Kühn

4th: Karim Konaté



