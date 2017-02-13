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Облаку разрешили играть в первом матче с Байером

13 февраля 2017

AS

Вполне возможно, что кипер Атлетико Ян Облак вернется в игру на следующей неделе.

AS сообщает, что Облаку дали разрешение на то, чтобы играть в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Байера, который состоится 21 февраля.

В Лондоне врач осмотрел его плечо и сделал вывод, что словенец готов играть.

На прошлых выходных Ян уже возвращался к небольшим тренировкам, но теперь он будет постепенно восстанавливаться к матчу с Байером.

Раньше была информация, что Облак может вернуться только к ответному поединку против Байера, который состоится 15 марта.

Облак получил травму плеча в матче своей команды против Вильярреала (0:3) в середине декабря.

Отметим, что Облак является основным футболистом Матрасников. В текущем сезоне он провел за свою команду 21 матч во всех турнирах. В прошлом сезоне он выиграл Трофео Самора (приз лучшему вратарю Примеры).

Источник: AS

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