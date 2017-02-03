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Финал ЛЧ-2019 может состояться в Баку или Мадриде

03 февраля 2017

sport.bigmir.net

После подачи соответствующей заявки, столицы Азербайджана и Испании могут претендовать на финал Лиги Чемпионов 2019 года.

Сегодня стало известно о том, что Баку и Мадрид официально подали заявки на проведение решающего поединка главного турнира Европы в 2019 году. 

В случае, если победу все-таки одержит столица Азербайджана, то это будет первый прецедент, когда финал состоится на Дальнем Востоке.

Тем не менее, Олимпийский стадион в Баку, вмещающий, к слову, 68700 зрителей, уже получил право проведения матчей чемпионата Европы 2020 года — в столице Азербайджана должны пройти поединки группового этапа, а также матчи четвертьфинала континентального первенства.

Стадион в Мадриде, который также хочет провести финал ЛЧ-2019 — домашняя арена Атлетико Ванда Метрополитано. Открытие этой арены запланировано на начало следующего сезона.

Напомним, что ранее, Мадрид уже имел честь четырежды проводить финал главного клубного турнира Европы, в то время, как Баку был одним из претендентов на проведение решающего поединка Лиги Европы. 

Источник: The Telegraph

 
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