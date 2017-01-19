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Карвахаль пропустит около месяца и может не сыграть с Наполи

19 января 2017

Дани Карвахаль (справа), DIARIO AS

Защитник Реала Дани Карвахаль получил травму.

Вчера Карвахаль неожиданно оказался вне состава Реала на матч с Сельтой (1:2). Впоследствии стало известно, что на тренировке команды испанец травмировал бедро.

Как сообщает AS, из-за этого повреждения правый защитник пропустит около месяца.

Таким образом, 25-летний футболист точно не сыграет с Малагой, Сосьедадом, Сельтой и Осасуной в чемпионате Испании, в ответном матче Копа Дель Рей против той же Сельты, а также всерьез рискует остаться вне заявки и на первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против Наполи.

Матч между Реалом и Наполи состоится 15 февраля в Италии.

В текущем сезоне Карвахаль провел за Реал 25 матчей во всех турнирах, отметившись при этом одним голом и шестью результативными передачами.

Источник: AS, ФК Реал

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