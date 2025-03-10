Флік: Левандовські готовий грати Бенфіки

Барселона підходить до матчу ЛЧ з головним форвардом на вістрі.

Гансі Флік, головний тренер Барселони, розповів про підготовку до матчу-відповіді 1/8 фіналу ЛЧ проти Бенфіки.

"Левандовські готовий грати завтра. У суботу він щось відчув під час сеансу відновлення, але тепер він в порядку.

Бенфіка виграла багато матчів на виїзді. Нам треба бути обережними у цьому питанні. Завтра ми пресингуватимемо високо і постараємося правильно позиціюватися на полі... це буде дуже важливо", — сказав Флік.

Матч-відповіді між Барселоною та Бенфікою відбудеться 11-го березня, о 19:45 за київським часом.