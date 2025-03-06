Флік — після перемоги над Бенфікою: Я гордий за свою команду

"Барса" в меншості здобула виїзну перемогу.

Головний тренер каталонської Барселони Гансі Флік висловився після матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з лісабонською Бенфікою (1:0). Цитує німецького фахівця Marca.

"Я гордий за свою команду. Після 22-ї хвилини ми грали вдесятьох і показали прекрасний командний футбол.

Сьогодні наш воротар провів дуже хорошу гру. Ми відмінно зіграли, захищалися як єдине ціле. Педрі грає на приголомшливому рівні. Ми раді, що він із нами.

Нам довелося вибирати, кого замінити після вилучення Пау Кубарсі, це ніяк не пов'язано з грою Ольмо. І ми зробили правильний вибір", — сказав Флік.

Матч-відповіді між Барселоною та Бенфікою відбудеться 11-го березня, о 19:45 за київським часом.