Боруссія Дортмунд — Спортінг Лісабон. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 19.02.2025

Football.ua представляє прев'ю поєдинку плей-оф Ліги чемпіонів, який відбудеться 19 лютого, розпочавшись о 19:45.

У рамках 1/16 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 у Дортмунді зустрінуться місцева Боруссія й Спортінг (перша зустріч — 3:0).

СЕРЕДА, 19 ЛЮТОГО, 19:45. СІГНАЛ ІДУНА ПАРК. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

11 лютого Боруссія перемогла з рахунком 3:0, причому всі три голи були забиті в другому таймі, тоді як Спортінг так і не створив реальної загрози своїм суперникам з Бундесліги, попри те, що завдав 13 ударів. Дортмунд переміг завдяки голам Гірасі, Гросса та Адейємі, причому перші два голи були забиті в схожому стилі після подач з кутового.

Господарі фінішували на десятому місці в таблиці Ліги чемпіонів з 15 очками і лише на одне очко відірвалися від автоматичної кваліфікації до 1/8 фіналу.

Новоспечений тренер "джмелів" Ніко Ковач провів три матчі на чолі команди, два з яких програв. На вихідних дортмундці поступились аутсайдеру Бундесліги Бохуму. Та й взагалі Боруссія проводить жахливий сезон в чемпіонаті, знаходячись у середині турнірної таблиці иа має примарні шанси зачепитись за єврокубкову зону, якщо не поліпшить свої результати.

Останніми тижнями дортмундці також не надто вдало грали вдома: тричі зіграли внічию, тричі зазнали поразки і лише в одному з останніх семи матчів на "Сігнал Ідуна Парк" здобули перемогу, але вони не програвали вдома з різницею в три і більше м'ячів у 31 матчі — що дає спокій перед матчем зі Спортінгом на тлі поганої форми.

Спортінг наразі посідає перше місце в чемпіонаті. У Лізі чемпіонів цього сезону "левам" вдалося обіграти Манчестер Сіті з рахунком 4:1, а у вересні 2022 року вони також розгромили франкфуртський Айнтрахт 3:0. Тож команда може як мінімум здивувати.

Спортінг наразі переживає кризу результатів. Команда не змогла перемогти у трьох останніх матчах — двічі зігравши внічию і один раз програвши. В ЛЧ португальці зазнали чотири поразки в п'яти останніх матчах.

Португальський клуб також не виграв у семи з восьми останніх виїзних матчах — що додає головного болю тренеру команди.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Боруссія: Кобель — Р'єрсон, Джан, Шлоттербек, Свенссон — Озджан, Гросс; Адейємі, Брандт, Байо-Гіттенс — Гірасі

Спортінг: Сілва — Френеда, Діоманде, Кварезма, Рейс — Дебаст, Гюльманд — Трінкао, Сімоєс, Бель — Гьокереш