Анчелотті наздогнав Фергюсона за матчами в Лізі чемпіонів

09 травня 2023

Анчелотті та Фергюсон, getty images

Італієць вже незабаром вийде на чисте перше місце.

Мадридський Реал та англійський Манчестер Сіті грають перший півфінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА на полі стадіону Сантьяго Бернабеу.

Для головного тренера іспанської команди Карло Анчелотті ця грала стала 190 в найпрестижнішому клубному турнірі в якості тренера.

Завдяки цьому він наздогнав за цим показником легендарного тренера Манчестер Юнайтед Сер Алекс Фергюсон.

Перевершити досягнення шотландця Карло Анчелотті зможе вже в матчі-відповіді проти Манчестер Сіті.

Гра Реал — Манчестер Сіті почалась о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.

команди
статті на тему:
Карло Анчелотті, getty images 08 травня 2023 Анчелотті: Манчестер Сіті може здатися нестримним, але у нас точно будуть шанси
   