Анчелотті наздогнав Фергюсона за матчами в Лізі чемпіонів

Італієць вже незабаром вийде на чисте перше місце.

Мадридський Реал та англійський Манчестер Сіті грають перший півфінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА на полі стадіону Сантьяго Бернабеу.

Для головного тренера іспанської команди Карло Анчелотті ця грала стала 190 в найпрестижнішому клубному турнірі в якості тренера.

Завдяки цьому він наздогнав за цим показником легендарного тренера Манчестер Юнайтед Сер Алекс Фергюсон.

Перевершити досягнення шотландця Карло Анчелотті зможе вже в матчі-відповіді проти Манчестер Сіті.

Гра Реал — Манчестер Сіті почалась о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.