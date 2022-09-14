Ліга чемпіонів. Група G. Напередодні

Пропонуємо до вашої уваги анонс матчів першого туру групового етапу Ліги чемпіонів групи G.

У середу, 14 вересня, відбудуться два матчі групи G. У першому матчі Манчестер Сіті на своєму полі прийме Боруссію Дортмунд, а в другому Копенгаген протистоятиме Севільї.

Манчестер Сіті — Боруссія Дортмунд

14 вересня, 22.00. Сіті оф Манчестер, Манчестер. Головний арбітр — Даніеле Орсато (Італія).

Розширений анонс матчу Манчестер Сіті — Боруссія Дортмунд можна окремо прочитати на нашому сайті за цим посиланням.

Орієнтовні склади:

МС: Едерсон — Канселу, Діас, Аканджі, Гомес — де Брюйне, Родрі, Сілва — Фоден, Голанд, Гріліш

БД: Маєр — Меньє, Хуммельс, Шлоттербек, Геррейру — Озджан, Беллінгем — Рейна, Ройс, Брандт — Модест

Не зіграють: Ляпорт, Менді — Кобель, Морей, Дахуд, Байно-Гіттенс, Аллєр

Під питанням: Вокер, Стоунз — Адеємі, Азар, Мален

прогноз 1:1

Копенгаген — Севілья

14 вересня, 22.00. Паркен, Копенгаген. Головний арбітр: Ірфан Пельто (Боснія і Герцеговина).

У Данії зійдуться невдахи першого туру. І якщо "леви" влетіли Дортмунду на виїзді (0:3), то от "нервіонці" поступилися Манчестер Сіті вдома (0:4).

Схоже, що це протистояння перетворюється у ключове принаймні для Севільї. Якщо андалусці не зуміють здобути максимум очків на Паркені, то їх шанси на вихід із цієї групи будуть під великим питанням.

На вихідних іспанський клуб нарешті зумів здобути першу перемогу у Прімері, перегравши Еспаньйол. Настрій в команди має бути гарний, проте подивимось.

Копенгаген наразі перебуває у неоднозначній формі. В останніх п'яти зустрічах — лише одна перемога над Сількеборгом (1:0), а після вояжу у Дортмунд ще й примудрилися програти не самому сильному Оденсе (1:2).

Орієнтовні склади:

КП: Раян — Дікс, Хочолава, Вавро, Крістіансен — Клаессон, Фальке, Зека, Лерагер, Дарамі — Корнеліус

СВ: Буну — Кармона, Куассі, Рекік, Акунья — Жордан, Фернандо, Ракітіч — Ламела, Ен-Несірі, Іско

Не зіграють: Грабара, Ойконому — Маркао, Корона, Торрес, Гомес

Під питанням: ... — ...