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-
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-
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Манчестер Сіті — Боруссія Дортмунд. Напередодні

14 вересня 2022

Манчестер Сіті - Боруссія Дортмунд

Football.ua представляє анонс матчу другого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2022/23.

У рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті на своєму полі прийме Боруссію Дортмунд.

Манчестер Сіті — Боруссія Дортмунд

14 вересня, 22.00. Сіті оф Манчестер, Манчестер. Головний арбітр — Даніеле Орсато (Італія).

"Джмелі" та "городяни" зустрінуться в п'ятий та шостий рази за останні 10 років. На груповому етапі Ліги чемпіонів сезону-2012/13 Сіті зайняв останнє місце у квартеті із Дортмундом, вирвавши домашню нічию лише на 90+ хвилині завдяки реалізованому Маріо Балотеллі пенальті (1:1), а на виїзді поступилися 0:1 після голу Юліана Шибера. 

9 років потому у чвертьфіналі сезону-2020/21 Манчестер взяв реванш з загальним рахунком 4:2. І ось чергове протистояння. 

Боруссія знову має кадрові втрати, а також розгромно програла у Лейпцигу минулої суботи. Сіті ж не зіграв свій матч проти Тоттенгема через трагедію у королівській сім'ї, тож підійде до битви з рурським колективом свіжим. 

БД помітно покращила гра у захисті (так-так, були дві феєричні поразки від Вердера та РБ, але команда не пропускала у 5 з 7 поєдинків цього сезону). Тобто можна очікувати те, що гості зуміють принаймні не повторити долю Севільї та не програти із розгромом. Проте МС багато забиває, а Ерлінг Голанд знаходиться просто у космічній формі. Ех, Голанд. 

Норвежець добре знає своїх екс-партнерів, а окрім того стан "городян" цього літа поповнив також Мануель Аканджі. 

Окрім того, нікуди зі складу команди Гвардіоли не подівся й Гюндоган. Словом, це ще й зустріч старих знайомих.

Рік тому Едін Терзіч, котрий тоді якраз очолював Боруссію після звільнення Люсьєна Фавра наприкінці 2020-го, зумів своєю тактикою та підготовкою здивувати навіть каталонського візаві. Хосеп після першої гри видав багато компліментів хорвато-німцю. 

Побачимо, як буде на цей раз. 

Головне не випускати Емре Джана, котрий привіз левову долю м'ячів у тому протистоянні, або тримати його подалі від власного штрафного майданчика. 

Орієнтовні склади:

МС: Едерсон — Канселу, Діас, Аканджі, Гомес — де Брюйне, Родрі, Сілва — Фоден, Голанд, Гріліш

БД: Маєр — Меньє, Хуммельс, Шлоттербек, Геррейру — Озджан, Беллінгем — Рейна, Ройс, Брандт — Модест

Не зіграють: Ляпорт, Менді — Кобель, Морей, Дахуд, Байно-Гіттенс, Аллєр

Під питанням: Вокер, Стоунз — Адеємі, Азар, Мален

Поточна форма та очні зустрічі:

МС: Ньюкасл (3:3), Крістал Пелас (4:2), Ноттінгем (6:0), Астон Вілла (1:1), Севілья (4:0) / з Дортмундом +2=1-1 (5:4)

БД: Вердер (2:3), Герта (1:0), Гоффенгайм (1:0), Копенгаген (3:0), Лейпциг (0:3) / з Сіті +1=1-2 (4:5)

footballпрогноз 1:1

 

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