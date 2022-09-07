Кессьє забив перший м'яч за Барселону

Івуарієць головою відзначився у воротах Вікторії Пльзень.

У матчі першого туру групового етапу Ліги чемпіонів івуарійський півзахисник Барселони Франк Кессьє відзначився дебютним голом у складі каталонського гранду.

Після подачі з кутового від Усмана Дембеле та удару-пасу головою від Жюля Кунде йому вдалося з близької відстані вразити ворота Вікторії Пльзень з другого поверху.

Зазначимо, що сьогодні 25-річний футболіст дебютує за "блаугранас" у єврокубках. Раніше гравець провів 3 матчі у складі "синьо-гранатових" у рамках Ла Ліги, проте результативними діями не відзначався.

Станом на 30 хвилину зустрічі гол Кессьє залишається єдиним, забитим на Камп Ноу.