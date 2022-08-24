Вікторія Пльзень — Карабах 2:1 Відео голів та огляд матчу

До вашої уваги найкращі моменти зустрічі кваліфікації Ліги чемпіонів.

У матчі-відповіді раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА чеська Вікторія Пльзень неабияк налякала власних фанатів, коли в першому таймі домашнього поєдинку пропустила від азербайджанського Карабаху на тлі відсутності голів у першій грі.

Однак удалий вихід на заміну Яна Клімента, а також улучний постріл Яна Копіца, зрештою дозволили господарям поля подолати шлях до групового етапу головного клубного турніру Старого Світу.

Огляд матчу:

Вікторія Пльзень — Карабах 2:1

Голи: Копіц, 58, Клімент, 73 — Озобич, 38

Вікторія Пльзень: Станек — Перніца, Ємелка, Гавел — Голік, Копіц (Чігак, 90+4), Калвах, Буха, Москера — Сікора (Клімент, 46, Їрка, 74) — Хори (Дедич, 86).

Карабах: Махаммадалієв — Вешович, Мустафазаде, Гусейнов, Байрамов — Караєв, Озобич (Шейдаєв, 70), Річард (Янкович, 54) — Каді, Ваджі (Овусу, 81), Зубір.

Попередження: Перніца, Сікора, Ємелка, Тіджані, Копіц — Гугешашвілі.

Джерело: MEGOGO.