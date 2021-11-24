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-
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-
Брюгге
-
07 декабря
19:45
Милан
-
Ливерпуль
-
07 декабря
22:00
Порту
-
Атлетико
-
07 декабря
22:00
Боруссия Дортмунд
-
Бешикташ
-
07 декабря
22:00
Аякс
-
Спортинг Лиссабон
-
07 декабря
22:00
Реал Мадрид
-
Интер
-
07 декабря
22:00
Шахтер
-
Шериф
-
07 декабря
22:00
Зенит
-
Челси
-
08 декабря
19:45
Ювентус
-
Мальме
-
08 декабря
19:45
Бавария
-
Барселона
-
08 декабря
22:00
Бенфика
-
Динамо Киев
-
08 декабря
22:00
Аталанта
-
Вильярреал
-
08 декабря
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Янг Бойз
-
08 декабря
22:00
РБ Зальцбург
-
Севилья
-
08 декабря
22:00
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-
08 декабря
22:00

Лига чемпионов. Группа А. Накануне

24 ноября 2021

Брюгге — Лейпциг, Getty Images

Предлагаем вашему вниманию анонсы поединков Лиги чемпионов.

В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Сити примет на своем поле ПСЖ, а Брюгге проведет домашнюю встречу против Лейпцига.

Манчестер Сити — ПСЖ
Среда, 24 ноября, 22:00. Этихад, Манчестер. Главный арбитр — Даниэле Орсато (Италия).

Читайте подробный анонс этого поединка в отдельном материале.

Ориентировочные составы:

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Стоунз, Диаш, Канселу — Силва, Родри, Гюндоган — Марез, Фоден, Стерлинг.

ПСЖ: Доннарумма — Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Диалло — Гуйе, Паредес, Верратти — Месси, Неймар, Мбаппе.

Не сыграют: Торрес, Делап, де Брюйне — Рафинья, Дракслер.

Под вопросом: Грилиш — ...

footballпрогноз 1:1

Брюгге — Лейпциг
Среда, 24 ноября, 22:00. Ян Брейдел, Брюгге. Главный арбитр — Давиде Масса (Италия).

В текущем сезоне Брюгге и Лейпцигу не повезло оказаться в одной группе с европейскими грандами Манчестер Сити и ПСЖ. Хотя бельгийский клуб еще сохраняет теоретические шансы на выход из группы, в целом обеим командам остается лишь бороться за попадание в плей-офф Лиги Европы.

На данный момент фаворитом в борьбе за третью строчку выглядит Брюгге. "Черно-синие" обыграли Лейпциг в матче второго тура и на данный момент опережают своих оппонентов на три пункта. Если же подопечные Филиппа Клемана надеются на попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов, то им нужно не только обыгрывать "быков", но и надеяться, что Ман Сити обыграет ПСЖ, с которым они встретятся в заключительном туре.

Ориентировочные составы:

Брюгге: Миньоле – Мата, Хенри, Нсоки, Соболь – Сова, Баланта, Ритс, Ланг – Ванакен – де Кетеларе.

Лейпциг: Гулачи – Клостерманн, Орбан, Гвардиол – Мукиеле, Кампль, Мориба, Анхелиньо – Форсберг, Нкунку – Ольмо.

Не сыграют: … – Лаймер, Поульсен, Хальстенберг, Хайдара, Сараччи.

Под вопросом: … – Симакан, Собослаи.

Интересные факты:

Лейпциг пропускал не менее двух голов в последних восьми матчах в Лиге чемпионов.

В последних семи из восьми матчей Брюгге в Лиге чемпионов было забито более 2,5 голов.

Лейпциг не побеждал в последних шести матчах в Лиге чемпионов.

footballпрогноз 2:0

 

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