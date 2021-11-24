Манчестер Сити — ПСЖ. Накануне

Football.ua предлагает вашему вниманию анонс матча Лиги чемпионов.

В среду нас ждет очередной матч звезд — Манчестер Сити в поединке пятого тура группового этапа Лиги чемпионов встретится с ПСЖ.

Тем не менее, "горожане" уже в этом туре могут гарантировать себе первое место в группе и проход в плей-офф Лиги чемпионов в случае победы, а если будет поражение, то борьба за первое место в группе будет идти до финальных свистов в финальных матчах групповой стадии турнира.

№ Команда И В Н П З П О 1 Манчестер Сити 4 3 0 1 15 7 9 2 ПСЖ 4 2 2 0 8 5 8 3 Брюгге 4 1 1 12 5 11 4 4 РБ Лейпциг 4 0 1 3 8 13 1





Манчестер Сити начал еврокубковый сезон с уверенной победой над Лейпцигом, но затем оступился в матче против ПСЖ, пропустив два безответных мяча во Франции. Тем не менее команда Хосепа Гвардиолы наслаждалась результативным футболом в двух играх против Брюгге, забив в ворота бельгийской команды девять голов, пропустив два в ответ — в каждой встрече по голу.

В минувшие выходные Манчестер Сити разобрался с Эвертоном в АПЛ и продолжает занимать второе место в турнирной таблице, отставая от Челси на три очка. "Горожане" ведут серию из восьми победных матчей в Лиге чемпионов на своем поле, так что есть все шансы одержать девятую, чем сильно облегчить себе задачу на финальную игру с Лейпцигом и сосредоточиться на борьбе в АПЛ.

В свою очередь ПСЖ начал евросезон с довольно неожиданной ничьи против Брюгге, но затем реабилитировался победой над англичанами. В двух играх с Лейпцигом команде Маурисио Почеттино не удалось набрать шесть очков, так как вторая игра в гостях закончилась со счетом 2:2 при домашней победе с такой же весомой результативностью — 3:2.

Лишь в 14-м туре французской Лиги 1 — после шести игр с момента летнего перехода из Барселоны, Месси смог поразить ворота соперника из внутреннего чемпионата. Парижане одержали победу и несмотря на свои довольно нестабильные результаты уверенно лидируют в чемпионате, имея преимущество над Ниццей в 10 очков.

ПСЖ будет стремиться обыграть Манчестер Сити и положить конец своей трехматчевой выездной серии без побед. Почеттино знает как обыгрывать Гвардиолу, но получиться ли это сделать с ПСЖ на Этихаде — увидим вечером, но а пока можем сказать одно — нас ждет увлекательная битва за первое место в группе от двух претендентов на общую победу в турнире.

Если говорить о кадровой ситуации, то у "горожан" в лазарете находятся Ферран Торрес и Лиам Делап, а у Кевина де Брюйне положительный тест на коронавирус. Также под вопросом участие Джека Грилиша. В свою очередь у ПСЖ травмированы Рафинья и Юлиан Дракслер, но при этом Джанлуиджи Доннарумма и Серхио Рамос восстановились после травм и готовы помочь команде.

Что касается личных встреч, то между собой команды провели шесть поединков, из которых три выиграли "горожане", а один — парижане. По статистике забитых и пропущенных впереди Сити со счетом 7:5.

Ориентировочные составы команд:

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Стоунз, Диаш, Канселу — Силва, Родри, Гюндоган — Марез, Фоден, Стерлинг.

ПСЖ: Доннарумма — Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Диалло — Гуйе, Паредес, Верратти — Месси, Неймар, Мбаппе.

Не сыграют: Торрес, Делап, де Брюйне — Рафинья, Дракслер

Под вопросом: Грилиш — ...

Интересные факты:

- Манчестер Сити выиграл 10 из 12 последних матчей в Лиге чемпионов

- Манчестер Сити забивал по два мяча в 10 из 12 последних матчей в Лиге чемпионов

- Манчестер Сити сохранил свои ворота на замке в трех последних домашних матчах против ПСЖ во всех турнирах

- ПСЖ забивал по крайней мере два гола в каждом из трех последних матчей