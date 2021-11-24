Манчестер Сити — ПСЖ. Накануне

В среду нас ждет очередной матч звезд — Манчестер Сити в поединке пятого тура группового этапа Лиги чемпионов встретится с ПСЖ.
Тем не менее, "горожане" уже в этом туре могут гарантировать себе первое место в группе и проход в плей-офф Лиги чемпионов в случае победы, а если будет поражение, то борьба за первое место в группе будет идти до финальных свистов в финальных матчах групповой стадии турнира.
|№
|
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|З
|П
|О
|1
|
|Манчестер Сити
|4
|3
|0
|1
|15
|7
|9
|2
|
|ПСЖ
|4
|2
|2
|0
|8
|5
|8
|3
|
|Брюгге
|4
|1
|1
|12
|5
|11
|4
|4
|
|РБ Лейпциг
|4
|0
|1
|3
|8
|13
|1
Манчестер Сити начал еврокубковый сезон с уверенной победой над Лейпцигом, но затем оступился в матче против ПСЖ, пропустив два безответных мяча во Франции. Тем не менее команда Хосепа Гвардиолы наслаждалась результативным футболом в двух играх против Брюгге, забив в ворота бельгийской команды девять голов, пропустив два в ответ — в каждой встрече по голу.
В минувшие выходные Манчестер Сити разобрался с Эвертоном в АПЛ и продолжает занимать второе место в турнирной таблице, отставая от Челси на три очка. "Горожане" ведут серию из восьми победных матчей в Лиге чемпионов на своем поле, так что есть все шансы одержать девятую, чем сильно облегчить себе задачу на финальную игру с Лейпцигом и сосредоточиться на борьбе в АПЛ.
В свою очередь ПСЖ начал евросезон с довольно неожиданной ничьи против Брюгге, но затем реабилитировался победой над англичанами. В двух играх с Лейпцигом команде Маурисио Почеттино не удалось набрать шесть очков, так как вторая игра в гостях закончилась со счетом 2:2 при домашней победе с такой же весомой результативностью — 3:2.
Лишь в 14-м туре французской Лиги 1 — после шести игр с момента летнего перехода из Барселоны, Месси смог поразить ворота соперника из внутреннего чемпионата. Парижане одержали победу и несмотря на свои довольно нестабильные результаты уверенно лидируют в чемпионате, имея преимущество над Ниццей в 10 очков.
ПСЖ будет стремиться обыграть Манчестер Сити и положить конец своей трехматчевой выездной серии без побед. Почеттино знает как обыгрывать Гвардиолу, но получиться ли это сделать с ПСЖ на Этихаде — увидим вечером, но а пока можем сказать одно — нас ждет увлекательная битва за первое место в группе от двух претендентов на общую победу в турнире.
Если говорить о кадровой ситуации, то у "горожан" в лазарете находятся Ферран Торрес и Лиам Делап, а у Кевина де Брюйне положительный тест на коронавирус. Также под вопросом участие Джека Грилиша. В свою очередь у ПСЖ травмированы Рафинья и Юлиан Дракслер, но при этом Джанлуиджи Доннарумма и Серхио Рамос восстановились после травм и готовы помочь команде.
Что касается личных встреч, то между собой команды провели шесть поединков, из которых три выиграли "горожане", а один — парижане. По статистике забитых и пропущенных впереди Сити со счетом 7:5.
Ориентировочные составы команд:
Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Стоунз, Диаш, Канселу — Силва, Родри, Гюндоган — Марез, Фоден, Стерлинг.
ПСЖ: Доннарумма — Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Диалло — Гуйе, Паредес, Верратти — Месси, Неймар, Мбаппе.
Не сыграют: Торрес, Делап, де Брюйне — Рафинья, Дракслер
Под вопросом: Грилиш — ...
Интересные факты:
- Манчестер Сити выиграл 10 из 12 последних матчей в Лиге чемпионов
- Манчестер Сити забивал по два мяча в 10 из 12 последних матчей в Лиге чемпионов
- Манчестер Сити сохранил свои ворота на замке в трех последних домашних матчах против ПСЖ во всех турнирах
- ПСЖ забивал по крайней мере два гола в каждом из трех последних матчей
прогноз 1:1