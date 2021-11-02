Лига чемпионов. Группа F. Накануне

Football.ua представляет анонсы поединков четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов в квартете F.

Противостояния четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА для группы F ознаменуются домашним матчем Аталанты против Манчестер Юнайтед, а также игрой между Вильярреалом и Янг Бойзом.

# Команда И В Н П З П О 1 Манчестер Юнайтед 3 2 0 1 6 5 6 2 Вильярреал 3 1 1 1 7 5 4 3 Аталанта 3 1 1 1 5 5 4 4 Янг Бойз 3 1 0 2 3 6 3

Аталанта — Манчестер Юнайтед

Вторник, 2 ноября, 22:00. Аталанта Стэдиум, Бергамо. Главный арбитр - Славко Винчич (Словения). Прямая трансляция на Megogo.

В третьем туре Лиги чемпионов Аталанта ударно начала матч против МЮ в гостях, забив два мяча в первом тайме, но вот второй тайм у команды из Бергамо был провален полностью — "красные дьяволы" забили три мяча и взяли три очка. В итоге после трех игр Аталанта занимает третье место в группе, имея столько же очков, столько и Вильярреал — по 4, а у Янг Бойз — 3. Впрочем у МЮ 6 очков и заявка на первое место все еще остается открытой.

Более подробный и расширенный анонс поединка Аталанта — МЮ вы можете прочитать здесь.

Вильярреал — Янг Бойз

Вторник, 2 ноября, 22:00. Эстадио-де-ла-Керамика, Вильяреал. Главный арбитр - Сердар Гэзюбююк (Нидерланды). Прямая трансляция на Megogo.

Вильярреал оказался слишком сильным для Янг Бойз в первой игре, которая прошла в октябре. В Берне испанская команда уверенно взяла три очка, забив четыре мяча в ворота хозяев.

Тем не менее, "желтая субмарина" после этого разгрома уступила Атлетику (1:2) в Ла Лиге, после чего расписала мировую с Кадисом (3:3), а затем уступила Валенсии (0:2). Однако с четырьмя очками Вильярреал имеет неплохие шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, что безусловно было бы успехом для испанского коллектива, поэтому матч с Янг Бойз будет одним из важнейших за путевку в следующий раунд.

Янг Бойз уверенно стартовал в Европе, обыграв МЮ (2:1), но затем было два поражения от Аталанты (0:1) и того же Вильярреала (1:4). Для швейцарской команды матч с подопечными Унаи Эмери станет еще более важным, если они хотят пройти в плей-офф Лиги чемпионов или Лиги Европы, потому что затем у Янг Бойз будут матчи с Аталантой и МЮ, где шансов явно будет меньше.

В чемпионате Швейцарии Янг Бойз уступил Санкт-Галлену (1:3) в последнем матче, что оставило его на третьем месте в турнирной таблице с отставанием от лидирующего Базеля на пять очков.

Что касается кадровой ситуации, то у Вильярреала из-за дисквалификации будет отсутствовать защитник Серж Орье, а также травмированные Хуан Фойт и нападающий Жерар Морено. У Янг Бойз проблем существенно больше — в лазарете до сих пор находятся вратарь Давид фон Балльмоос, защитники Седрик Цезигер и Мохамед Али Камара, полузащитники Эстебан Петинья и Фабиан Люстенбергер, а также нападающие Жоэль Монтейро и Жан-Пьер Нсам.

Если говорить о личных встречах, то в третьем туре нынешней Лиги чемпионов команды провели между собой первый матч в своей истории.

Ориентировочные составы команд

Вильярреал: Рульи — Гаспар, Альбиоль, Торрес, Педраса — Парехо, Капу, Тригерос — Пино, Данжума, Пако Алькасер.

Янг Бойз: Февр — Гефти, Лаупер, Лефорт, Гарсия — Эбишер, Перейра, Сьерро — Элия, Нгамалеу, Сибачо.

Не сыграют: Фойт, Морено — фон Балльмоос, Цезигер, Камара, Петинья, Люстенбергер, Монтейро, Нсам.

Под вопросом: ...

Дисквалификации: Орье.