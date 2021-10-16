Барселона — Динамо: видеоанонс матча Лиги чемпионов

Представляем вашему вниманию анонс предстоящего матча Лиги чемпионов.

Уже на следующей неделе, 20 октября, киевское Динамо в гостях на стадионе Камп Ноу встретится с Барселоной в рамках поединка третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Динамо и Барселона были соперниками по групповому этапу ЛЧ и в прошлом сезоне и тогда, две победы были одержаны каталонским клубом. Вначале "блаугранас" минимально обыграл киевлян на своем поле со счетом 2:1, а затем разгромили "бело-синих" в Киеве — 4:0.

После первых двух туров группового этапа ЛЧ у Динамо одно очко, а у Барселоны — ноль.

Напомним, Football.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка Барселона — Динамо, стартовый свисток которого прозвучит в 19:45 по киевскому времени.