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Бешикташ
-
Спортинг Лиссабон
-
19 октября
19:45
ПСЖ
-
РБ Лейпциг
-
19 октября
22:00
Порту
-
Милан
-
19 октября
22:00
Атлетико
-
Ливерпуль
-
19 октября
22:00
Аякс
-
Боруссия Дортмунд
-
19 октября
22:00
Шахтер
-
Реал Мадрид
-
19 октября
22:00
Интер
-
Шериф
-
19 октября
22:00
Барселона
-
Динамо Киев
-
20 октября
19:45
РБ Зальцбург
-
Вольфсбург
-
20 октября
19:45
Бенфика
-
Бавария
-
20 октября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Аталанта
-
20 октября
22:00
Янг Бойз
-
Вильярреал
-
20 октября
22:00
Лилль
-
Севилья
-
20 октября
22:00
Зенит
-
Ювентус
-
20 октября
22:00
Челси
-
Мальме
-
20 октября
22:00

Барселона — Динамо: видеоанонс матча Лиги чемпионов

16 октября 2021

Барселона - Динамо, Getty Images

Представляем вашему вниманию анонс предстоящего матча Лиги чемпионов.

Уже на следующей неделе, 20 октября, киевское Динамо в гостях на стадионе Камп Ноу встретится с Барселоной в рамках поединка третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Динамо и Барселона были соперниками по групповому этапу ЛЧ и в прошлом сезоне и тогда, две победы были одержаны каталонским клубом. Вначале "блаугранас" минимально обыграл киевлян на своем поле со счетом 2:1, а затем разгромили "бело-синих" в Киеве — 4:0.

После первых двух туров группового этапа ЛЧ у Динамо одно очко, а у Барселоны — ноль.

Напомним, Football.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка Барселона — Динамо, стартовый свисток которого прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

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