Барселона подтвердила травму Араухо — футболист не сыграет против Динамо

Уругваец получил травму в расположении сборной.

Защитник каталонской Барселоны и сборной Уругвая Рональд Араухо получил травму находясь в расположении национальной команды.

Утреннее обследование футболиста показало, что у Араухо травма правого подколенного сухожилья, что делает невозможным его участие в ближайших матчах команды, сообщает пресс-служба Барселоны.

Сроки восстановления защитника при этом не называются.

Напомним, что также матч с Динамо пропустит Эрик Гарсия, который получил красную карточку в матче против Бенфики.

Матч Барселона – Динамо в рамках 3-го тура группового этапа ЛЧ состоится на Камп Ноу в среду, 20 октября.