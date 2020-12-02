Лига чемпионов. Группа F. Накануне

Football.ua анонсирует поединки в квартете F в рамках пятого тура Лиги чемпионов.

В матчах пятого тура группового этапа Лиги чемпионов бельгийский Брюгге на своем поле сразится с российским Зенитом, а римский Лацио отправится в гости к дортмундской Боруссии.

Брюгге — Зенит

Среда, 2 декабря, Ян Брейдель, 22:00. Главный арбитр — Сердар Гэзюбююк (Нидерланды).

Чемпион российской Премьер-лиги оказался неспособен составить конкуренцию соперникам по квартету в стартовых четырех турах, поэтому к гостевой игре против Брюгге будет подходить с острой необходимостью набирать очки. Вот только текущая форма санкт-петербургского Зенита на внутренней и международной аренах подсказывает, что с выполнением поставленных задач у команды Сергея Семака могут возникнуть серьезные проблемы — "сине-бело-голубые" не побеждали уже три матча кряду.

Брюгге также продолжает буксовать в бельгийской Высшей лиге на экваторе первого этапа, однако в Лиге чемпионов уже успел завоевать более выгодные позиции, нежели соперники по предстоящему поединку. В том числе, за счет стартовой победы на поле Зенита (2:1). "Черно-синие" еще имеют шансы зацепиться за плей-офф ЛЧ, но для этого необходимо показать действительно выдающиеся результаты, чему в обязательном порядке должны сопутствовать осечки лидирующей пары. Гораздо более реалистично выглядит завоевание путевки в Лигу Европы, для которой должно хватить и ничьи в предстоящей игре.

Ориентировочный состав:

Брюгге: Миньоле — Мата, Коссуну, Мехеле — ван дер Бремпт, Вормер, Ванакен, Баланта, де Кетелар — Ланг, Крменчик.

Зенит: Кержаков — Сутормин, Прохин, Ракицкий, Жирков — Кузяев, Барриос, Ерохин — Дриусси, Дзюба, Малком.

Не сыграют: Диатта, Ритс, Фофана, Кейпер, Митрович, Фуакала, Шинтон, Сандра, Баетен — Ловрен, Вендел, Караваев.

прогноз 2:1

Боруссия Д — Лацио

Среда, 2 декабря, Зигналь-Идуна-Парк, 22:00. Главный арбитр — Антонио Матеу Лаос (Испания).

Подробный анонс поединка пятого тура Лиги чемпионов читайте на нашем сайте.

Ориентировочный состав:

Боруссия Д: Бюрки — Пищек, Хуммельс, Аканжи, Пасслак — Брандт, Витцель, Джан, Ройс, Санчо — Холанд

Лацио: Стракоша — Габаррон, Худь, Ачерби — Лаццари, Пароло, Лейва, Альберто, Марушич — Иммобиле, Корреа

Не сыграют: Геррейру, Загаду, Менье, Рейнир, Шмельцер, Шульц — Лулич, Мурики, Прото, Эскаланте.