Лига чемпионов. Группа F. Накануне

В матчах пятого тура группового этапа Лиги чемпионов бельгийский Брюгге на своем поле сразится с российским Зенитом, а римский Лацио отправится в гости к дортмундской Боруссии.
Брюгге — Зенит
Среда, 2 декабря, Ян Брейдель, 22:00. Главный арбитр — Сердар Гэзюбююк (Нидерланды).
Чемпион российской Премьер-лиги оказался неспособен составить конкуренцию соперникам по квартету в стартовых четырех турах, поэтому к гостевой игре против Брюгге будет подходить с острой необходимостью набирать очки. Вот только текущая форма санкт-петербургского Зенита на внутренней и международной аренах подсказывает, что с выполнением поставленных задач у команды Сергея Семака могут возникнуть серьезные проблемы — "сине-бело-голубые" не побеждали уже три матча кряду.
Брюгге также продолжает буксовать в бельгийской Высшей лиге на экваторе первого этапа, однако в Лиге чемпионов уже успел завоевать более выгодные позиции, нежели соперники по предстоящему поединку. В том числе, за счет стартовой победы на поле Зенита (2:1). "Черно-синие" еще имеют шансы зацепиться за плей-офф ЛЧ, но для этого необходимо показать действительно выдающиеся результаты, чему в обязательном порядке должны сопутствовать осечки лидирующей пары. Гораздо более реалистично выглядит завоевание путевки в Лигу Европы, для которой должно хватить и ничьи в предстоящей игре.
Ориентировочный состав:
Брюгге: Миньоле — Мата, Коссуну, Мехеле — ван дер Бремпт, Вормер, Ванакен, Баланта, де Кетелар — Ланг, Крменчик.
Зенит: Кержаков — Сутормин, Прохин, Ракицкий, Жирков — Кузяев, Барриос, Ерохин — Дриусси, Дзюба, Малком.
Не сыграют: Диатта, Ритс, Фофана, Кейпер, Митрович, Фуакала, Шинтон, Сандра, Баетен — Ловрен, Вендел, Караваев.
прогноз 2:1
Боруссия Д — Лацио
Среда, 2 декабря, Зигналь-Идуна-Парк, 22:00. Главный арбитр — Антонио Матеу Лаос (Испания).
Подробный анонс поединка пятого тура Лиги чемпионов читайте на нашем сайте.
Ориентировочный состав:
Боруссия Д: Бюрки — Пищек, Хуммельс, Аканжи, Пасслак — Брандт, Витцель, Джан, Ройс, Санчо — Холанд
Лацио: Стракоша — Габаррон, Худь, Ачерби — Лаццари, Пароло, Лейва, Альберто, Марушич — Иммобиле, Корреа
Не сыграют: Геррейру, Загаду, Менье, Рейнир, Шмельцер, Шульц — Лулич, Мурики, Прото, Эскаланте.
прогноз 3:2