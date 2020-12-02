Лига чемпионов. Группа H. Накануне

Football.ua анонсирует поединки в квартете H в рамках пятого тура Лиги чемпионов.

В матчах пятого тура группового этапа Лиги чемпионов турецкий Истанбул Башакшехир на своем поле сразится с немецким РБ Лейпциг, а французский ПСЖ отправится в гости ко английскому Манчестер Юнайтед.

Истанбул Башакшехир — РБ Лейпциг

Среда, 2 декабря, Фатих Терим Башакшехир, 19:55. Главный арбитр — Карлос дель Серро (Испания).

В предпоследнем туре поединки данной группы будет разведены между собой во временном промежутке, поэтому РБ Лейпциг не будет иметь возможности подсмотреть в противостояние на Британских островах, после чего сыграть по ситуации в очном противостоянии с чемпионом Турции. Свою единственную победу в текущем розыгрыше Башакшехир праздновал именно на своем поле, обыграв Манчестер Юнайтед (2:1), поэтому будет рассчитывать на повторение успеха и взятие реванша за стартовые 0:2 в еврокампании.

Положение в турнирной таблице могло бы позволить "красным быкам" рассматривать возможность принять участие в плей-офф Лиги Европы в следующем году, но избалованный прошлым розыгрышем главного клубного европейского трофея коллектива Юлиана Нагельсманна точно не станет ограничиваться третьей строчкой. Далеко не все зависит от Лейпцига, ведь два из трех матчей против прямых конкурентов РБ Лейпциг проиграл, что серьезно ударило по его амбициям.

Потенциал турецкой команды оценить достаточно сложно, ведь им попалась слишком сильная группа, но тот факт, что "горожанам" уже удалось добыть победу в одном из поединков, определенно должен придать им уверенности в финальном отрезке. Вот только результаты последних выступлений на внутренней арене подсказывают, что не все так гладко у Башакшехира с текущей формой. У Лейпцига ситуация в немецкой Бундеслиге обстоит куда лучше.

Ориентировочный состав:

Истанбул Башакшехир: Гюнок — Рафаэль, Шкртел, Епуряну, Боли — Озкан — Вишча, Тюрюч, Кахведжи, Шадли — Ба.

РБ Лейпциг: Гулачи — Мукиеле, Упамекано, Конате, Анхелиньо — Забитцер, Айдара, Форсберг — Нкунку, Поульсен, Ольмо.

Не сыграют: Алексич, Кайсара — Хенрикс, Хван, Лаймер, Клостерманн.

прогноз 1:2

Манчестер Юнайтед — ПСЖ

Среда, 2 декабря, Олд Траффорд, 22:00. Главный арбитр — Даниэле Орсато (Италия). Прямая трансляция на Футбол 3

Подробный анонс поединка пятого тура Лиги чемпионов читайте на нашем сайте.

Ориентировочный состав:

Манчестер Юнайтед: Хендерсон — Ван-Биссака, Линделеф, Магуай, Уильямс — Фред, Матич — Гринвуд, Фернандеш, Рашфорд — Кавани.

ПСЖ: Рико — Флоренци, Маркиньос, Кимпембе, Баккер — Перейра, Эррера — Ди Мария, Рафинья — Мбаппе, Неймар.

Не сыграют: Туанзебе, Шоу — Сарабия, Руиз-Атиль, Рандриамам, Икарди, Бернат, Дракслер.