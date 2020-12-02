Лига чемпионов. Группа Е. Накануне

Football.ua анонсирует поединки в квартете Е в рамках Лиги чемпионов.

В рамках поединков пятого тура группового этапа Лиги чемпионов Краснодар сыграет против Ренна, а Севилья примет лондонский Челси.

1 Челси 4 3 1 0 9 1 10 2 Севилья 4 3 1 0 6 3 10 3 Ренн 4 0 1 3 2 7 1 4 Краснодар 4 0 1 3 4 10 1

Краснодар — Ренн

Среда, второе декабря, ФК Краснодар, 19:55. Главный арбитр — Уильям Коллам (Шотландия).

Игра Краснодар — Ренн к сожалению для коллективов, не повлияет на их дальнейшую судьбу в Лиге чемпионов. Однако победитель станет на шаг ближе к выходу в Лигу Европы, а проигравший, с большой долей вероятности, закончит борьбу на евроарене. Первый матч между клубами завершился вничью, 1:1.

Клуб из России неудачно выступал в прошлых матчах. В первом туре они поделили очки с Ренном (1:1), а после уступили Челси со счетом 0:4 и дважды проиграли Севилье (2:3, 2:1). Несмотря на поражения игра у команды налажена, но очень хромает последняя линия — защитная. На последних минутах идет расконцентрация и, следовательно, пропуск голов. В случает победы над Ренном Краснодар может занять третье место в группе Е.

Ренн, в отличии от Краснодара, не имеет настолько критических проблем в защите, но и забивает команда очень мало. За четыре тура было забито лишь два мяча, и эту проблему срочно нужно решать. Игра у команды достаточно симпатичная, да и состав боевой. Но в активе всего одно очко, которое может не позволить французам продолжить играть в еврокубках. Если победа будет добыта, то это существенно поменяет ситуацию. Да и не сомневаемся, что Ренн, который является хоть и незначительным, но фаворитом противостояния, будет играть только на три очка.

Не сыграют: Вилена, Стоцкий — Агуэрд, Террье, Гирасси, Мартен, Ругани

Ориентировочный состав:

Краснодар: Синицин — Смольников, Мартинович, Кайо, Рамирес — Газинский, Кабелла, Ольссон, Сулейманов, Клаессон — Берг

Ренн: Гомис — Мауасса, Ньямси, Да Сильва, Траоре — Н'зонзи, Те, Буриджо, Камавинга, Доку — Н'янг

прогноз 0:2

Севилья — Челси

Среда, второе декабря, Рамон Санчес Писхуан, 22:00. Главный арбитр — Артур Диаш. Прямая трансляция на Megogo

Подробный анонс поединка между испанцами и англичанами читайте на Foоtball.ua в отдельном топике.

Ориентировочный состав:

Севилья: Вацлик — Навас, Карлос, Гудель, Кунде — Ракитич, Фернандо, Оскар, Мунир, Окампос — де Йонг.

Челси: Менди — Алонсо, Силва, Зума, Аспиликуэта — Ковачич, Жоржиньо, Вернер, Маунт, Хадсон-Одои — Абрахам