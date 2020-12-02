Севилья — Челси. Накануне

Football.ua представляет анонс поединка пятого тура группового раунда Лиги чемпионов.

В рамках поединка пятого тура группового этапа Лиги чемпионов испанская Севилья на своем поле примет лондонский Челси.

Севилья — Челси

Среда, второе декабря, Рамон Санчес Писхуан, 22:00. Главный арбитр — Артур Диаш. Прямая трансляция на Megogo

Матч двух лидеров группы Е между Севильей и Челси не может быть не интересным. Даже несмотря на то, что оба коллектива уже решили задачу выхода из группы. Челси лидирует в своем квартете имея в активе 10 очков. Однако Севилья также набрало аналогичное количество пунктов и уступает "синим" лишь в разнице забитых и пропущенных мячей. Первый поединок между командами завершился нулевой ничьей.

Подопечные Фрэнка Лэмпарда матч за матчем обыгрывают своих соперников на евроарене. Трудности у лондонцев возникли лишь в игре против Севильи, а дальше все было как в сказке. Но считать лондонцев фаворитом в игре с "красно-белыми" — не правильно. Все знают силу Севильи в еврокубках. Лэмпард взял на выездной матч всех футболистов, которых использует в АПЛ. Под вопросом пока остается участие Бенджамина Чилвелла, который получил незначительное повреждение.

Севилья хоть и набрала 10 пунктов в этом розыгрыше Лиги чемпионов, но их игру нельзя считать безукоризненной. В очных матчах против Краснодара у команды возникали не малые трудности, прежде всего с дисциплиной. Вспомнить только первый матч против россиян, в котором уже на 45-й минуте удалился Навас. Однако команда нравится своим характером и волей к победе. К тому же у них есть свой джокер — Юссеф Эн Несири. Форвард чаще всего появляется на замену, но забивает регулярно. Лэмпарду нужно подумать, как выключить из игры этого шустрого марокканца.

Ориентировочный состав:

Севилья: Вацлик — Навас, Карлос, Гудель, Кунде — Ракитич, Фернандо, Оскар, Мунир, Окампос — де Йонг.

Челси: Менди — Алонсо, Силва, Зума, Аспиликуэта — Ковачич, Жоржиньо, Вернер, Маунт, Хадсон-Одои — Абрахам