Лига чемпионов. Группа А. Накануне

В четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов в группе А Бавария примет РБ Зальцбург, а Локомотив отправится в гости к Атлетико.
Турнирная таблица
Бавария — РБ Зальцбург
Среда, 25 ноября, 22:00. Мюнхен, Альянц Арена. Арбитр — Орель Гринфельд (Израиль). Прямая трансляция на сервисе MEGOGO
Абсолютный лидер и фаворит группы Бавария примет аутсайдера РБ Зальцбург, которого разгромила в Австрии со счетом 6:2.
Победа позволит победителю Лиги чемпионов в 13-й раз подряд обеспечить себе выход в плей-офф турнира, и мало кто сомневается, что Баварии это удастся.
Отсутствие травмированного Киммиха, безусловно, станет потерей для хозяев, но австрийцам от этого вряд ли станет легче, ведь главная ударная сила Баварии, Левандовски, Мюллер и Сане, в строю, и большой вопрос, смогут ли сдержать их гости.
Положение в клубном рейтинге УЕФА
Бавария — 1;
РБ Зальцбург — 22.
Ориентировочные составы
Бавария: Нойер — Павар, Боатенг, Мартинес, Алаба — Горецка, Рока, Гнабри, Мюллер, Сане — Левандовски.
РБ Зальцбург: Станкович — Ульмер, Вебер, Рамальо, Кристенсен — Собослаи, Камара, Мвепу, Окафор — Койта, Бериша.
Не сыграют: Дэвис, Киммих, Толиссо, Сарр, Зюле — Бернеде, Дака, Окугава.
Под вопросом: Эрнандес — Юнузович.
прогноз 4:2
Атлетико — Локомотив М
Среда, 25 ноября, 22:00. Мадрид, Эстадио Ванда Метрополитано. Арбитр — Славко Винчич (Словения). Прямая трансляция на сервисе MEGOGO
После победы над Барселоной в чемпионате Испании Атлетико наверняка рассчитывает на победу, однако в минувшем туре "кольчонерос" смогли сыграть со своим нынешним соперником лишь вничью.
В случае победы испанцы увеличат свое преимущество над Локомотивом до пяти очков и практически гарантируют себе место в плей-офф, однако в случае поражения именно "железнодорожники" окажутся на втором месте.
Положение в клубном рейтинге УЕФА
Атлетико — 5;
Локомотив М — 47.
Ориентировочные составы
Атлетико: Облак — Триппьер, Савич, Хименес, Лоди — Карраско, Коке, Сауль, Льоренте — Корреа, Жоау Фелиш.
Локомотив: Гильерме — Живоглядов, Чорлука, Мурило, Рыбус — Рыбчинский, Крыховяк, Куликов, Миранчук — Эдер, Зе Луис.
Не сыграют: Эррера, Врсалько, Санчес, Суарес, Торрейра — Баринов, Смолов.
Под вопросом: Магкеев, Игнатьев (оба — Локомотив).
прогноз 2:0