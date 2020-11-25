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Реал Мадрид
-
01 декабря
19:55
Атлетико
-
Бавария
-
01 декабря
22:00
Боруссия М
-
Интер
-
01 декабря
22:00
Порту
-
Манчестер Сити
-
01 декабря
22:00
Марсель
-
Олимпиакос
-
01 декабря
22:00
Аталанта
-
Мидтьюлланд
-
01 декабря
22:00
Ливерпуль
-
Аякс
-
01 декабря
22:00
Краснодар
-
Ренн
-
02 декабря
19:55
Истанбул Башакшехир
-
РБ Лейпциг
-
02 декабря
19:55
Севилья
-
Челси
-
02 декабря
22:00
Боруссия Д
-
Лацио
-
02 декабря
22:00
Брюгге
-
Зенит
-
02 декабря
22:00
Ювентус
-
Динамо Киев
-
02 декабря
22:00
Ференцварош
-
Барселона
-
02 декабря
22:00
Манчестер Юнайтед
-
ПСЖ
-
02 декабря
22:00

Лига чемпионов. Группа А. Накануне

25 ноября 2020

Getty Images

Football.ua представляет анонс матчей четвертого тура в группе А.

В четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов в группе А Бавария примет РБ Зальцбург, а Локомотив отправится в гости к Атлетико.

Турнирная таблица

Бавария — РБ Зальцбург

Среда, 25 ноября, 22:00. Мюнхен, Альянц Арена. Арбитр — Орель Гринфельд (Израиль). Прямая трансляция на сервисе MEGOGO

Абсолютный лидер и фаворит группы Бавария примет аутсайдера РБ Зальцбург, которого разгромила в Австрии со счетом 6:2.

Победа позволит победителю Лиги чемпионов в 13-й раз подряд обеспечить себе выход в плей-офф турнира, и мало кто сомневается, что Баварии это удастся.

Отсутствие травмированного Киммиха, безусловно, станет потерей для хозяев, но австрийцам от этого вряд ли станет легче, ведь главная ударная сила Баварии, Левандовски, Мюллер и Сане, в строю, и большой вопрос, смогут ли сдержать их гости.

Положение в клубном рейтинге УЕФА

Бавария — 1;

РБ Зальцбург — 22.

Ориентировочные составы

Бавария: Нойер — Павар, Боатенг, Мартинес, Алаба — Горецка, Рока, Гнабри, Мюллер, Сане — Левандовски.

РБ Зальцбург: Станкович — Ульмер, Вебер, Рамальо, Кристенсен — Собослаи, Камара, Мвепу, Окафор — Койта, Бериша.

Не сыграют: Дэвис, Киммих, Толиссо, Сарр, Зюле — Бернеде, Дака, Окугава.

Под вопросом: Эрнандес — Юнузович.

footballпрогноз 4:2

Атлетико — Локомотив М

Среда, 25 ноября, 22:00. Мадрид, Эстадио Ванда Метрополитано. Арбитр — Славко Винчич (Словения). Прямая трансляция на сервисе MEGOGO

После победы над Барселоной в чемпионате Испании Атлетико наверняка рассчитывает на победу, однако в минувшем туре "кольчонерос" смогли сыграть со своим нынешним соперником лишь вничью.

В случае победы испанцы увеличат свое преимущество над Локомотивом до пяти очков и практически гарантируют себе место в плей-офф, однако в случае поражения именно "железнодорожники" окажутся на втором месте.

Положение в клубном рейтинге УЕФА

Атлетико — 5;

Локомотив М — 47.

Ориентировочные составы

Атлетико: Облак — Триппьер, Савич, Хименес, Лоди — Карраско, Коке, Сауль, Льоренте — Корреа, Жоау Фелиш.

Локомотив: Гильерме — Живоглядов, Чорлука, Мурило, Рыбус — Рыбчинский, Крыховяк, Куликов, Миранчук — Эдер, Зе Луис.

Не сыграют: Эррера, Врсалько, Санчес, Суарес, Торрейра — Баринов, Смолов.

Под вопросом: Магкеев, Игнатьев (оба — Локомотив).

footballпрогноз 2:0

 

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