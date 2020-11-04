Локомотив Москва
1
Атлетико
1
03 ноября
19:55
Шахтер
0
Боруссия М
6
03 ноября
19:55
РБ Зальцбург
2
Бавария
6
03 ноября
22:00
Реал Мадрид
3
Интер
2
03 ноября
22:00
Порту
3
Марсель
0
03 ноября
22:00
Манчестер Сити
3
Олимпиакос
0
03 ноября
22:00
Мидтьюлланд
1
Аякс
2
03 ноября
22:00
Аталанта
0
Ливерпуль
5
03 ноября
22:00
Зенит
-
Лацио
-
04 ноября
19:55
Истанбул Башакшехир
-
Манчестер Юнайтед
-
04 ноября
19:55
Челси
-
Ренн
-
04 ноября
22:00
Севилья
-
Краснодар
-
04 ноября
22:00
Брюгге
-
Боруссия Д
-
04 ноября
22:00
Барселона
-
Динамо Киев
-
04 ноября
22:00
Ференцварош
-
Ювентус
-
04 ноября
22:00
РБ Лейпциг
-
ПСЖ
-
04 ноября
22:00
Ренн
-
Челси
-
24 ноября
19:55
Краснодар
-
Севилья
-
24 ноября
19:55
Лацио
-
Зенит
-
24 ноября
22:00
Боруссия Д
-
Брюгге
-
24 ноября
22:00
Динамо Киев
-
Барселона
-
24 ноября
22:00
Ювентус
-
Ференцварош
-
24 ноября
22:00
ПСЖ
-
РБ Лейпциг
-
24 ноября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Истанбул Башакшехир
-
24 ноября
22:00
Боруссия М
-
Шахтер
-
25 ноября
19:55
Олимпиакос
-
Манчестер Сити
-
25 ноября
19:55
Атлетико
-
Локомотив Москва
-
25 ноября
22:00
Бавария
-
РБ Зальцбург
-
25 ноября
22:00
Интер
-
Реал Мадрид
-
25 ноября
22:00
Марсель
-
Порту
-
25 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Аталанта
-
25 ноября
22:00
Аякс
-
Мидтьюлланд
-
25 ноября
22:00

Бавария на выезде разгромила Зальцбург

04 ноября 2020

Бавария на выезде разгромила Зальцбург

Немецкая команда набрала три очка против "быков".

Бавария в поединке третьего тура группового этапа Лиги чемпионов пожаловала в гости к Зальцбургу и добилась победы со счетом 6:2.

"Быки" открыли счет усилиями Бериши, но пропустили дважды до перерыва. В середине второго тайма Зальцбург восстановил паритет.

Бавария все-таки дожала соперника и еще четыре раза отметилась забитыми мячами в заключительные минуты поединка. 

Зальцбург — Бавария 2:6
Голы: Бериша, 4, Окугава, 66 — Левандовски, 21, 88, Кристенсен, 44 (автогол), Боатенг, 79, Сане, 83, Эрнандес, 90+2

Зальцбург: Станкович — Кристенсен, Рамальо, Вебер, Ульмер  — Собослаи, Камара, Юнузович (Окугава, 65), Бериша (Онгене, 76) -  Мвепу, Койта (Окафор, 65).

Бавария: Нойер — Павар (Сарр, 74), Боатенг, Люка Эрнандес, Алаба — Толиссо (Хави Мартинес, 74), Мюллер (Мусиала, 90), Киммих -  Коман (Сане, 75), Левандовски, Гнабри (Дуглас Коста, 90).

Предупреждения: Мвепу, Камара - Павар, Гнабри

Команды
статьи по теме:
Кельн – Бавария, Getty Images 31 октября 2020 Бавария справилась на выезде с Кельном
Локомотив – Бавария, Getty Images 28 октября 2020 Локомотив — Бавария 1:2 Видео голов и обзор матча
 
 Rambler's Top100