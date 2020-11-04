Бавария на выезде разгромила Зальцбург

Немецкая команда набрала три очка против "быков".

Бавария в поединке третьего тура группового этапа Лиги чемпионов пожаловала в гости к Зальцбургу и добилась победы со счетом 6:2.

"Быки" открыли счет усилиями Бериши, но пропустили дважды до перерыва. В середине второго тайма Зальцбург восстановил паритет.

Бавария все-таки дожала соперника и еще четыре раза отметилась забитыми мячами в заключительные минуты поединка.

Зальцбург — Бавария 2:6

Голы: Бериша, 4, Окугава, 66 — Левандовски, 21, 88, Кристенсен, 44 (автогол), Боатенг, 79, Сане, 83, Эрнандес, 90+2

Зальцбург: Станкович — Кристенсен, Рамальо, Вебер, Ульмер — Собослаи, Камара, Юнузович (Окугава, 65), Бериша (Онгене, 76) - Мвепу, Койта (Окафор, 65).

Бавария: Нойер — Павар (Сарр, 74), Боатенг, Люка Эрнандес, Алаба — Толиссо (Хави Мартинес, 74), Мюллер (Мусиала, 90), Киммих - Коман (Сане, 75), Левандовски, Гнабри (Дуглас Коста, 90).

Предупреждения: Мвепу, Камара - Павар, Гнабри