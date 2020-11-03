Лига чемпионов. Группа D. Накануне

В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов в квартете D Аталанта примет на своем поле Ливерпуль, а Аякс отправится в гости к Мидтьюлланду.
Аталанта — Ливерпуль
Вторник, 3 ноября, 22:00. Стадион Гевисс, Бергамо. Главный арбитр встречи — Овидиу Хацеган. Телетрансляция — на канале Футбол 3.
Расширенный анонс поединка Аталанта — Ливерпуль можно прочитать здесь.
Ориентировочные составы:
Аталанта: Спортьелло — Толои, Ромеро, Паломино — Хатебур, Пашалич, Фрейлер, Госенс — Малиновский, Гомес — Сапата
Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Уильямс, Гомес, Робертсон — Хендерсон, Вейнлдум — Мане, Фирмино, Жота — Салах
Не сыграют: Де Роон, Кальдара, Госенс — Ван Дейк, Окслейд-Чемберлен, Цимикас, Фабиньо, Тиаго
Мидтьюлланд — Аякс
Вторник, 3 ноября, 22:00. Стадион МСН, Хернинг. Главный арбитр встречи — Бобби Мэдден.
Мидтьюлланд за первые два тура группового этапа Лиги чемпионов так и не смог набрать хотя бы один балл. Датская команда в первом туре разгромно уступила Аталанте на своем поле, а затем на выезде проиграла Ливерпулю. Для Мидтьюлланда домашний поединок — хороший шанс набрать хоть какие-то очки в этом розыгрыше.
Аякс, в свою очередь, сыграл вничью на выезде против Аталанты и минимально уступил на своем поле Ливерпулю. Выезд к аутсайдеру группы вовсе не выглядит простым, ведь коронавирус подкосил много игроков стартового состава "аяксидов". Тренерскому штабу придется прибегнуть к ближайшему резерву команды.
Оба соперника накануне встречи в Лиге чемпионов одержали победы во внутреннем первенстве, а потому подходят к поединку в хорошем настроении с игровой точки зрения. Ожидаем, что Аякс с трудностями, но все-таки достигнет победы.
Ориентировочные составы:
Мидтьюлланд: Хансен — Андерссон, Святченко, Шольц, Паулиньо — Каджуст, Ониека — Дрейер, Мабил, Систо — Каба
Аякс: Схерпен — Мазрауи, Схаарс, Мартинес, Тальяфико — Блинд, Эккеленкамп, Промес — Нерес, Хунтелар, Энтони
Не сыграют: Ольсен, Рийс — Кудус, Онана, Классен, Тадич, Стекеленбург, Лабьяд
прогноз 0:2