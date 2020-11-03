Аталанта — Ливерпуль. Накануне

Football.ua вместе с партнером проекта Carlsberg анонсирует матч третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.

Ливерпуль в рамках матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов примет на своем поле Аталанту.

Аталанта — Ливерпуль

Вторник, 3 ноября, 22:00. Стадион Гевисс, Бергамо. Главный арбитр встречи — Овидиу Хацеган. Телетрансляция — на канале Футбол 3.

Аталанта подходит к поединку против лидера группы с четырьмя набранными баллами. Сперва подопечные Джан Пьеро Гасперини разгромили Мидтьюлланд на выезде со счетом 4:0, а позже сыграли в результативную ничью с Аяксом. Дела бергамасков в Серии А идут не лучшим образом — привычной легкости, с которой они ранее набирали очки, больше нет.

Тем не менее, в минувшем туре чемпионата Италии Аталанта на выезде обыграла Кротоне со счетом 2:1. Результативную передачу на свой счет записал Руслан Малиновский, которого очень хотелось бы увидеть на поле в анонсируемом поединке. Джан Пьеро Гасперини ранее намекнул, что украинец сыграет против Ливерпуля, ведь он хорошо выходит как в старте, так и на замену.

Ливерпуль за первые два поединка Лиги чемпионов добился двух побед: минимально обыграл Аякс на выезде, а затем на своем поле с комфортным счетом справился с Мидтьюлландом. Команда постепенно приспособилась к игре без Вирджила ван Дейка - встреча с Аяксом не показала существенных проблем в обороне, но Аталанта может оказаться еще более сложным экзаменом.

Аталанта и Ливерпуль ранее не встречались, но стиль игры обеих команд предвещает, что будет достаточно много забитых голов, а игра будет с большим количеством прессинга и постоянно держать в напряжении. Ожидаем, что подопечные Джан Пьеро Гасперини смогут дать бой и отобрать очки у лидера группы.

Интересные факты:

В последних 6 играх Лиги чемпионов Аталанты было забито более 2,5 голов.



Ливерпуль не пропускает в последних трех матчах Лиги чемпионов



Ливерпуль выиграли последние 3 матча Лиги чемпионов.



Аталанта забивала не менее 2 голов в 6 из последних 7 матчей Лиги чемпионов.

Ориентировочные составы:

Аталанта: Спортьелло — Толои, Ромеро, Паломино — Хатебур, Пашалич, Фрейлер, Госенс — Малиновский, Гомес — Сапата

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Уильямс, Гомес, Робертсон — Хендерсон, Вейнлдум — Мане, Фирмино, Жота — Салах

Не сыграют: Де Роон, Кальдара — Ван Дейк, Окслейд-Чемберлен, Цимикас, Фабиньо, Тиаго