Лига чемпионов. Группа C. Накануне

Football.ua представляет анонсы поединков третьего тура группового раунда Лиги чемпионов в квартете C.

Противостояния третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА для группы C ознаменуются домашним матчем английского Манчестер Сити против греческого Олимпиакоса, а также игрой португальского Порту на своем поле против французского Марселя.

Манчестер Сити – Олимпиакос

Вторник, 3 ноября, 22:00. Этихад Стэдиум, Манчестер. Карлос дель Серро (Испания) – главный арбитр встречи.

Расклады перед стартом группового этапа Лиги чемпионов для квартета C начинают сбываться. Манчестер Сити уже оформил отрыв от преследователей по итогам матчей двух игровых дней, а уже перед экватором состязаний грозится сделать весомую заявку на выход в плей-офф. К счастью для фаворитов данной группы, календарь не свел их в спаренное очное противостояние, поэтому продвижение в следующий раунд будет зависеть исключительно от игр с менее "рейтинговыми" командами.

Сити с потугами начал сезон на внутренней арене, потеряв очки там, где этого не следовало бы делать. Как результат — 10 строчка в турнирной таблице после сыгранных шести туров. Однако на международной арене коллектив Хосепа Гвардиолы выглядит достаточно уверенно. Главный конкурент был обыгран уже в первом туре (3:1), после чего в гостях удалось одержать победу над неудачливым Марселем (3:0). По большому счету, до выхода плей-офф "горожанам" осталось 1,5 шага.

С Олимпиакосом все намного сложнее. Поражение Порту делает греческую команду предельно уязвимой в спаренной дуэли против Манчестер Сити, ведь на любую осечку "красно-белых" португальцы могут ответить победой над Олимпиком из Марселя, а разрыв между командами, соответственно, увеличиться до более серьезных значений. Отыграть отставание за два тура будет непросто, поэтому в одной из двух игр против Манчестера Олимпиакосу придется выложиться на полную.

Ориентировочные составы

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Диаш, Ляпорт, Канселу — Гюндоган, Родри — де Брюйне, Фоден — Ферран Торрес, Стерлинг.



Олимпиакос: Са — Рафинья, Семеду, Сиссе, Холебас — М’Вила, Бухалакис — Ранджелович, Вальбуэна, Масурас — Эль Араби.



Не сыграют: Агуэро, Фернандиньо, Менди —

прогноз 3:0

Порту – Марсель

Вторник, 3 ноября, 22:00. Драгау, Порту. Антонио Матеу Лаос (Испания) – главный арбитр встречи.

Параллельным курсом будет стартовать еще один поединок данной группы, в котором Порту будет совершать уже упомянутую ранее первую попытку оторваться от Олимпиакоса за счет победы над Олимпиком. "Драконы" занимают промежуточную вторую строчку в турнирной таблице квартета и намерены ее не покинуть после предстоящего противостояния.

Марселю, по всей видимости, придется только смириться с остервененными попытками оппонентов добыть необходимый им результат. Французская команда в рамках Лиги чемпионов демонстрирует крайне удручающие результаты, и находится в шаге от рекорда Андерлехта по поражениям кряду в главном европейском клубном турнире.

Подопечные Андре Виллаш-Боаша не дают предпосылок к тому, что совершат за одну неделю разительные изменения в своей игре. При этом, у Марселя не было матча на внутренней арене в эти выходные, поэтому о готовности команды дать бой серьезному сопернику можно только догадываться. А пока что, у "провансальцев" скучный "0" в графе набранные очки и практически исчерпавшие себя перспективы в борьбе за выход в плей-офф.

Ориентировочные составы

Порту: Марчесин — Манафа, Пепе, Мбемба, Сануси — Урибе, Оливейра, Виера — Корона, Марега, Отавио.



Марсель: Манданда — Балерди, Гонсалес, Чалета-Цар — Сакаи, Камара, Ронжье, Амави — Кюизанс, Товен, Радонич.