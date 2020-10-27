Шахтер огласил заявку на матч с Интером

лента новостей

10:04

Шахтер — Интер: онлайн-трансляция матча

09:50

Лига чемпионов. Группа С. Накануне

09:14

Тен Хаг: Главное в матче с Аталантой — завладеть инициативой

08:59

Зидан — о матче с Боруссией М: Нам нужно повторить то, что мы показали против Барселоны

06:27

Азар может сыграть против Боруссии М

23:12

Динамо прилетело в Будапешт на матч против Ференцвароша

22:20

Конте: Не стоит вспоминать разгром в Лиге Европы, ведь нынешний Шахтер обыграл Реал

21:53

Лаутаро: Не знаю, что будет в матче с Шахтером, но мы постараемся победить

21:15

Дентиньо: Шахтер гораздо лучше готов к Интеру, чем в полуфинале Лиги Европы

20:48

Мораес пропустил командную фотосессию из-за коронавируса, на общую фотографию его "прифотошопят"