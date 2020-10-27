Шахтер огласил заявку на матч с Интером

27 октября 2020

выйдет ли в старте степаненко? фото - фк шахтер

В список попали 23 футболиста.

Сегодня, 27 октября, Шахтер на НСК Олимпийсий примет Интер в рамках 2-го тура Лиги чемпионов.

В своем Twitter "горняки" опубликовали заявку на этот поединок:

Голкиперы: Шевченко, Пятов, Трубин

Защитники: Додо, Хочолава, Корниенко, Матвиенко, Сиприано, Витао, Болбат, Бондарь

Шахтер — Интер. Накануне

Полузащитники: Степаненко, Тайсон, Антонио, Марлос, Тете, Соломон, Патрик, Вакула, Майкон, Судаков

Нападающие: Дентиньо, Вьюнник

Отметим отсутствие Виктора Коваленко, Евгения Коноплянки, Сергея Кривцова, Фернандо и Жуниора Мораеса.

Football.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Шахтер — Интер.

Источник: ФК Шахтер (Донецк)

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Фото - ФК Шахтер 27 октября 2020 Шахтер — Интер: онлайн-трансляция матча
 
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