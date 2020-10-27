Шахтер огласил заявку на матч с Интером

Сегодня, 27 октября, Шахтер на НСК Олимпийсий примет Интер в рамках 2-го тура Лиги чемпионов.
В своем Twitter "горняки" опубликовали заявку на этот поединок:
Голкиперы: Шевченко, Пятов, Трубин
Защитники: Додо, Хочолава, Корниенко, Матвиенко, Сиприано, Витао, Болбат, Бондарь
Шахтер — Интер. Накануне
Полузащитники: Степаненко, Тайсон, Антонио, Марлос, Тете, Соломон, Патрик, Вакула, Майкон, Судаков
Нападающие: Дентиньо, Вьюнник
Отметим отсутствие Виктора Коваленко, Евгения Коноплянки, Сергея Кривцова, Фернандо и Жуниора Мораеса.
Football.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Шахтер — Интер.