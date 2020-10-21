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-
27 октября
19:55
Атлетико
-
РБ Зальцбург
-
27 октября
22:00
Боруссия М
-
Реал Мадрид
-
27 октября
22:00
Марсель
-
Манчестер Сити
-
27 октября
22:00
Порту
-
Олимпиакос
-
27 октября
22:00
Аталанта
-
Аякс
-
27 октября
22:00
Ливерпуль
-
Мидтьюлланд
-
27 октября
22:00
Краснодар
-
Челси
-
28 октября
19:55
Истанбул Башакшехир
-
ПСЖ
-
28 октября
19:55
Севилья
-
Ренн
-
28 октября
22:00
Брюгге
-
Лацио
-
28 октября
22:00
Боруссия Д
-
Зенит
-
28 октября
22:00
Ювентус
-
Барселона
-
28 октября
22:00
Ференцварош
-
Динамо Киев
-
28 октября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
РБ Лейпциг
-
28 октября
22:00

Лига чемпионов. Группа А. Накануне

21 октября 2020

Зальцбург в прошлом сезоне ЛЧ, Getty Images

Football.ua анонсирует поединки в квартете А.

Во второй игровой день стартового тура Лиги чемпионов в группе А Зальцбург примет на своем поле Локомотив, а Бавария сразится с Атлетико.

ЗальцбургЛокомотив
Среда, 21 октября, 19:55, Ред Булл Арена, Зальцбург, главный арбитр матча — Сердар Гозюбийк (Турция).

Учитывая то, что Зальцбург и Локомотив попали в один квартет с Баварией и Атлетико, вряд ли они могут возлагать серьезные надежды на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Скорее всего, им предстоит бороться за третью строчку и попадание в весеннюю часть Лиги Европы. Если брать во внимание текущую форму, то фаворитом в этом противостоянии выглядит австрийский клуб.

В новом сезоне в чемпионате Зальцбург стартовал с четырех кряду побед и при этом забил впечатляющие 17 голов. Локомотив же после неудачного старта исправил свое положение в национальном первенстве и сейчас идет на четвертой строчке, на три очка отставая от лидирующих Зенита и Спартака.

Статистика выступлений в главном клубном турнире Европы говорит явно не в пользу московского клуба. Последние пять матчей "железнодорожников" в Лиге чемпионов завершались поражениями, и при этом они пропускали не менее двух голов.

Ориентировочные составы:

Зальцбург: Станкович – Вальчи, Онгуене, Вебер, Ульмер – Окугава, Камара, Мвепу, Собослаи – Дака, Койта.

Локомотив: Гильерме – Живоглядов, Чорлука, Серкейра, Рыбус – Куликов, Крыховяк – Жемалетдинов, Миранчук, Рыбчинский – Смолов.

Не сыграет: Рамальо (Зальцбург).

footballпрогноз 3:1

БаварияАтлетико
Среда, 21 октября, 22:00, Альянц Арена, Мюнхен, главный арбитр — Майкл Оливер (Англия). Прямая трансляция на телеканале Футбол 3.

Подробный анонс поединка между Баварией и Атлетико можно прочитать здесь.

Ориентировочные составы:

Бавария: Нойер – Павар, Зюле, Алаба, Эрнандес – Толиссо, Горецка – Гнабри, Мюллер, Коман – Левандовски.

Атлетико: Облак – Триппьер, Савич, Фелипе, Лоди – Корреа, Торрейра, Коке, Ньигес – Суарес, Фелиш.

Не сыграют: Сане, Ньянзу – Хименес, Врсальско, Коста.

Под вопросом: Ричардс.

footballпрогноз 1:0

 

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