Лига чемпионов. Группа А. Накануне

Football.ua анонсирует поединки в квартете А.

Во второй игровой день стартового тура Лиги чемпионов в группе А Зальцбург примет на своем поле Локомотив, а Бавария сразится с Атлетико.

Зальцбург — Локомотив

Среда, 21 октября, 19:55, Ред Булл Арена, Зальцбург, главный арбитр матча — Сердар Гозюбийк (Турция).

Учитывая то, что Зальцбург и Локомотив попали в один квартет с Баварией и Атлетико, вряд ли они могут возлагать серьезные надежды на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Скорее всего, им предстоит бороться за третью строчку и попадание в весеннюю часть Лиги Европы. Если брать во внимание текущую форму, то фаворитом в этом противостоянии выглядит австрийский клуб.

В новом сезоне в чемпионате Зальцбург стартовал с четырех кряду побед и при этом забил впечатляющие 17 голов. Локомотив же после неудачного старта исправил свое положение в национальном первенстве и сейчас идет на четвертой строчке, на три очка отставая от лидирующих Зенита и Спартака.

Статистика выступлений в главном клубном турнире Европы говорит явно не в пользу московского клуба. Последние пять матчей "железнодорожников" в Лиге чемпионов завершались поражениями, и при этом они пропускали не менее двух голов.

Ориентировочные составы:

Зальцбург: Станкович – Вальчи, Онгуене, Вебер, Ульмер – Окугава, Камара, Мвепу, Собослаи – Дака, Койта.

Локомотив: Гильерме – Живоглядов, Чорлука, Серкейра, Рыбус – Куликов, Крыховяк – Жемалетдинов, Миранчук, Рыбчинский – Смолов.

Не сыграет: Рамальо (Зальцбург).

прогноз 3:1

Бавария — Атлетико

Среда, 21 октября, 22:00, Альянц Арена, Мюнхен, главный арбитр — Майкл Оливер (Англия). Прямая трансляция на телеканале Футбол 3.

Подробный анонс поединка между Баварией и Атлетико можно прочитать здесь.

Ориентировочные составы:

Бавария: Нойер – Павар, Зюле, Алаба, Эрнандес – Толиссо, Горецка – Гнабри, Мюллер, Коман – Левандовски.

Атлетико: Облак – Триппьер, Савич, Фелипе, Лоди – Корреа, Торрейра, Коке, Ньигес – Суарес, Фелиш.

Не сыграют: Сане, Ньянзу – Хименес, Врсальско, Коста.

Под вопросом: Ричардс.