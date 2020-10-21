Бавария — Атлетико. Накануне

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка Лиги чемпионов.

В матче стартового тура группового этапа Лиги чемпионов Бавария примет на своем поле Атлетико.

Бавария — Атлетико

Среда, 21 октября, 22:00, Альянц Арена, Мюнхен, главный арбитр — Майкл Оливер (Англия). Прямая трансляция на телеканале Футбол 3.

Одним из самых интересных противостояний в стартовом туре Лиги чемпионов станет поединок в Мюнхене, где местная Бавария примет Атлетико. Немецкий клуб подходит к этому поединку в качестве действующего обладателя Кубка чемпионов, однако уже в первом матче его ожидает серьезная проверка в лице команды Диего Симеоне. "Матрасники" своими выступлениями доказали, что для них не существует никаких авторитетов, что они подтвердили в прошлом сезоне, выбив в плей-офф Ливерпуль.

В новом сезоне в национальных первенствах команды стартовали с переменным успехом. В четырех турах Бавария одержала три победы, забив в каждом из этих матчей не менее четырех голов. Однако потерпела обидное поражение от Хоффенхайма со счетом 1:4, которое, впрочем, выглядит как курьез.

Атлетико же мощно стартовал с разгромной победы над Гранадой (6:1), однако в последующих встречах с Уэской и Вильярреалом не сумел забить ни одного гола, дважды расписав нули. Хотя победа над Сельтой (2:0) в минувший уикенд позволяет предполагать, что "рохибланкос" преодолели череду неудач.

Интересным противостоянием в этом матче станет дуэль двух форвардов команд – Роберта Левандовски и Луиса Суареса. Поляк стал лучшим бомбардиром и лучшим игроком минувшего розыгрыша, а уругвайский нападающий упрочняет свои позиции в новой команде после перехода из Барселоны и уже трижды отличился в четырех матчах.

В последний раз команды встречались на групповом этапе Лиги чемпионов-2016/17, и тогда они обменялись минимальными домашними победами. В этом розыгрыше в их очных противостояниях вполне можно ожидать схожих результатов.

Ориентировочные составы:

Бавария: Нойер – Павар, Зюле, Алаба, Эрнандес – Толиссо, Горецка – Коста, Мюллер, Коман – Левандовски.

Атлетико: Облак – Триппьер, Савич, Фелипе, Лоди – Корреа, Торрейра, Коке, Ньигес – Суарес, Фелиш.

Не сыграют: Сане, Ньянзу, Гнабри – Хименес, Врсальско, Коста.

Под вопросом: Ричардс.