Дубль Гордона з пенальті допоміг Ньюкаслу розгромити Юніон

ДРУГИЙ ТУР. ОСНОВНИЙ РАУНД ЛІГИ ЧЕМПІОНІВ
Юніон Сент-Жилуаз - Ньюкасл Юнайтед 0:4
Голи: Вольтемаде, 17, Гордон, 43 (пен), 64 (пен), Барнс, 80
Юніон Сент-Жилуаз: Схерпен — Мак Аллістер (Сайкс, 67), Берджесс, Лейсен, Халаїлі (Патріс, 78) — Ван Де Перре (Расмуссен, 67), Зорган, Н'янг — -, Девід (Гігер, 46), Родрігес (Буфаль, 74)
Ньюкасл Юнайтед: Поуп — Тріпп'єр (Шер, 83), Тіав, Ботман, Берн — Гімараес (Голл, 73), Тоналі, Жоелінтон (Майлі, 59) — Еланга (Барнс, 73), Вольтемаде (Осула, 73), Гордон
Попередження: Де Перре, Берджесс, Аллістер — Жоелінтон