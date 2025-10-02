Баєр Леверкузен та ПСВ переможця не визначили

Команди обмінялися голами у другому таймі, проте кінцевий результат один — нічия.

У поєдинку другого туру основного раунду Ліги чемпіонів леверкузенський Баєр і ПСВ зіграли внічию 1:1.

Обидва голи припали на другий тайм: на 65-й хвилині господарі вийшли вперед завдяки влучному удару Кофане, однак вже за сім хвилин Сайбарі відновив рівновагу, встановивши підсумковий рахунок.

Баєр Леверкузен — ПСВ 1:1

Голи: Кофане, 65 - Сайбарі, 72

Баєр Леверкузен: Флеккен — Кванса, Баде, Тапсоба — Тап, Гарсія, Фернандес, Грімальдо — Тілльман (Маза, 80), Поку (Бен Сегір, 74) — Кофане (Ечеверрі, 80)

ПСВ: Коварж — Жуніор, Обіспо (Фламінго, 67), Гасеровські, Салах-Еддін — Сайбарі, Схаутен, Верман — Ман (Дріуш, 74), Тіл, Перішич (Байрактаревич, 74)

Попередження: Тіл — Сайбарі