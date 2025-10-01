Аталанта
2
Брюгге
1
30 вересня
19:45
Кайрат
0
Реал Мадрид
5
30 вересня
19:45
Інтер
3
Славія Прага
0
30 вересня
22:00
Атлетіко Мадрид
5
Айнтрахт Франкфурт
1
30 вересня
22:00
Пафос
1
Баварія
5
30 вересня
22:00
Челсі
1
Бенфіка
0
30 вересня
22:00
Галатасарай
1
Ліверпуль
0
30 вересня
22:00
Буде/Глімт
2
Тоттенгем
2
30 вересня
22:00
Марсель
4
Аякс
0
30 вересня
22:00
Карабах
1
Копенгаген
0
01 жовтня
19:45
Юніон Сент-Жилуаз
0
Ньюкасл Юнайтед
3
01 жовтня
19:45
Вільярреал
-
Ювентус
-
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
ПСВ
-
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Атлетік Більбао
-
01 жовтня
22:00
Арсенал
-
Олімпіакос
-
01 жовтня
22:00
Наполі
-
Спортінг Лісабон
-
01 жовтня
22:00
Барселона
-
ПСЖ
-
01 жовтня
22:00
Монако
-
Манчестер Сіті
-
01 жовтня
22:00
Кайрат
-
Пафос
-
21 жовтня
19:45
Барселона
-
Олімпіакос
-
21 жовтня
19:45
Арсенал
-
Атлетіко Мадрид
-
21 жовтня
22:00
Копенгаген
-
Боруссія Дортмунд
-
21 жовтня
22:00
Юніон Сент-Жилуаз
-
Інтер
-
21 жовтня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
Бенфіка
-
21 жовтня
22:00
Вільярреал
-
Манчестер Сіті
-
21 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
ПСЖ
-
21 жовтня
22:00
ПСВ
-
Наполі
-
21 жовтня
22:00
Галатасарай
-
Буде/Глімт
-
22 жовтня
19:45
Атлетік Більбао
-
Карабах
-
22 жовтня
19:45
Баварія
-
Брюгге
-
22 жовтня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
-
Ліверпуль
-
22 жовтня
22:00
Монако
-
Тоттенгем
-
22 жовтня
22:00
Аталанта
-
Славія Прага
-
22 жовтня
22:00
Спортінг Лісабон
-
Марсель
-
22 жовтня
22:00
Реал Мадрид
-
Ювентус
-
22 жовтня
22:00
Челсі
-
Аякс
-
22 жовтня
22:00

Забарний гратиме з перших хвилин проти Барселони

01 жовтня 2025

Ілля Забарний, фото Getty Images

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють каталонська Барселона та французький Парі Сен-Жермен.

Каталонська Барселона та французький Парі Сен-Жермен зіграють у другому турі Ліги чемпіонів УЄФА на стадіоні Монжуїк.

Ганс-Дітер Флік, після перемоги над баскським Реалом Сосьєдад (2:1), залучив до стартового складу Гарсію в центрі оборони, тоді як Ямал та Ольмо гратимуть під нападником Ферраном.

Луїс Енріке, на тлі перемоги над Осером (2:0), використав із перших хвилин Хакімі, Пачо та Мендеша в обороні, тоді як Руїс та Неверш гратимуть у центрі поля, а Баркола розташується ліворуч в атаці.

Барселона: Щесни — Кунде, Е. Гарсія, Кубарсі, Мартін — де Йонг, Педрі — Ямал, Ольмо, Рашфорд — Торрес.

Запасні: Кочен, Альєр, Бальде,  Араухо, Левандовські, Крістенсен, Касадо, Берналь, Торрентс, П. Фернандес, Бардагжі, А. Фернандес.

ПСЖ: Шевальє — Хакімі, Забарний, Пачо, Мендеш — Руїс, Вітінья, Невеш — Мбає, Маюлю, Баркола.

Запасні: сафонов, Марін, Бералдо, Рамуш, Кан Ін, Ернандес, Заїр-Емері, Жанжаль, Нджанту.

Гра Барселона — ПСЖ почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

команди
статті на тему:
Барселона — ПСЖ, фото getty images 01 жовтня 2025 Барселона — ПСЖ. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 1.10.2025