Забарний гратиме з перших хвилин проти Барселони

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють каталонська Барселона та французький Парі Сен-Жермен.

Ганс-Дітер Флік, після перемоги над баскським Реалом Сосьєдад (2:1), залучив до стартового складу Гарсію в центрі оборони, тоді як Ямал та Ольмо гратимуть під нападником Ферраном.

Луїс Енріке, на тлі перемоги над Осером (2:0), використав із перших хвилин Хакімі, Пачо та Мендеша в обороні, тоді як Руїс та Неверш гратимуть у центрі поля, а Баркола розташується ліворуч в атаці.

Барселона: Щесни — Кунде, Е. Гарсія, Кубарсі, Мартін — де Йонг, Педрі — Ямал, Ольмо, Рашфорд — Торрес.

Запасні: Кочен, Альєр, Бальде, Араухо, Левандовські, Крістенсен, Касадо, Берналь, Торрентс, П. Фернандес, Бардагжі, А. Фернандес.



ПСЖ: Шевальє — Хакімі, Забарний, Пачо, Мендеш — Руїс, Вітінья, Невеш — Мбає, Маюлю, Баркола.

Запасні: сафонов, Марін, Бералдо, Рамуш, Кан Ін, Ернандес, Заїр-Емері, Жанжаль, Нджанту.



Гра Барселона — ПСЖ почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.