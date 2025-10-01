Барселона — ПСЖ. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 1.10.2025

Football.ua за підтримки FAVBET представляє прев’ю матчу Ліги чемпіонів УЄФА, який пройде 1 жовтня та розпочнеться о 22:00.

У другому турі основного етапу Ліги чемпіонів на нас чекає один з центральних матчів осені, в якому Барселона на своєму полі прийме Парі Сен-Жермен. Минулого сезону парижани виграли турнір й спробують захистити свій титул, а каталонці хочуть виграти трофей після затяжної паузи.

БАРСЕЛОНА — ПСЖ

СЕРЕДА, 1 ЖОВТНЯ, 22:00 ▪️ ЕСТАДІО ОЛІМПІКО, БАРСЕЛОНА ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР (АНГЛІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Барселона вдало розпочала сезон і лідирує в чемпіонаті Іспанії, а в Лізі чемпіонів каталонці обіграли Ньюкасл Юнайтед завдяки двом голам Маркуса Рашфорда. Англієць поступово стає важливим гравцем "синьо-гранатових". В недавньому матчі чемпіонату (Барселона — Реал Сосьєдад 2:1), він віддав гольовий пас на Кунде, але головним героєм того вечора став Ламін Ямаль, який нарешті відновився після травми, отриманої у таборі збірної. Молодий вінгер відзначився гольовим пасом за хвилину після виходу на заміну й нагадав, що завжди виручить свою команду у важкий момент. З негативу — тренерський штаб не може розраховувати на Рафінью, Ферміна Лопеса, Алехандро Бальде та Жоана Гарсію.

Парі Сен-Жермен виграв матч першого туру проти Аталанти з рахунком 4:0. Втім, команда підходить до гри проти Барселони в знекровленому стані. Матч точно пропустять Усман Дембеле й Маркіньйос. І якщо бразильця замінить наш Ілля Забарний, то на флангах атаки у парижан великі проблеми: участь Хвічі Кварацхелії та Дезіре Дуе — під великим питанням, хоч в заявці вони і є.

Матч проти Марселя (0:1) продемонстрував, що Луїсу Енріке не вистачає його лідерів. До того ж нещодавно травм зазнали Невеш та Вітінья, тому й в центрі поля можуть бути суттєві проблеми. Однак варто враховувати, що навіть Ашраф Хакімі та Нуну Мендеш цілком спроможні створити проблеми для каталонців — в минулому розіграші на їх рахунку сумарно 15 результативних дій.

Звичайно, нас дуже цікавить роль Іллі Забарного в Парі Сен-Жермен. Вже в короткостроковій перспективі українець повинен замінити Маркіньйоса, тому матч проти Барселони буде важливим випробуванням для нього. Сподіваємось, що гол у ворота Осера додав Забарному впевненості.

Цікаво, що два останні поєдинки на полі Барселони Парі Сен-Жермен виграв з рахунком 4:1. Видається, що цього разу повторення не буде, й каталонці цілком можуть повернути боржок.

Гансі Флік та Луїс Енріке протистояли один одному лише один раз: на чемпіонаті світу 2022 року вони керували своїми національними збірним. Той матч завершився нічиєю 1:1.

Традиційно команди в очних зустрічах забивають багато голів. Очікуємо, що й цього разу навіть нейтральним вболівальникам не буде сумно.

За версією FAVBET, більше шансів на успіх мають підопічні Гансі Фліка. Так, на перемогу Барселони в основний час пропонується коефіцієнт 1.82, тоді як потенційний успіх ПСЖ оцінюється показником 3.85. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.3.