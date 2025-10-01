Аталанта
2
Брюгге
1
30 вересня
19:45
Кайрат
0
Реал Мадрид
5
30 вересня
19:45
Інтер
3
Славія Прага
0
30 вересня
22:00
Атлетіко Мадрид
5
Айнтрахт Франкфурт
1
30 вересня
22:00
Пафос
1
Баварія
5
30 вересня
22:00
Челсі
1
Бенфіка
0
30 вересня
22:00
Галатасарай
1
Ліверпуль
0
30 вересня
22:00
Буде/Глімт
2
Тоттенгем
2
30 вересня
22:00
Марсель
4
Аякс
0
30 вересня
22:00
Карабах
-
Копенгаген
-
01 жовтня
19:45
Юніон Сент-Жилуаз
-
Ньюкасл Юнайтед
-
01 жовтня
19:45
Вільярреал
-
Ювентус
-
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
ПСВ
-
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Атлетік Більбао
-
01 жовтня
22:00
Арсенал
-
Олімпіакос
-
01 жовтня
22:00
Наполі
-
Спортінг Лісабон
-
01 жовтня
22:00
Барселона
-
ПСЖ
-
01 жовтня
22:00
Монако
-
Манчестер Сіті
-
01 жовтня
22:00
Кайрат
-
Пафос
-
21 жовтня
19:45
Барселона
-
Олімпіакос
-
21 жовтня
19:45
Арсенал
-
Атлетіко Мадрид
-
21 жовтня
22:00
Копенгаген
-
Боруссія Дортмунд
-
21 жовтня
22:00
Юніон Сент-Жилуаз
-
Інтер
-
21 жовтня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
Бенфіка
-
21 жовтня
22:00
Вільярреал
-
Манчестер Сіті
-
21 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
ПСЖ
-
21 жовтня
22:00
ПСВ
-
Наполі
-
21 жовтня
22:00
Галатасарай
-
Буде/Глімт
-
22 жовтня
19:45
Атлетік Більбао
-
Карабах
-
22 жовтня
19:45
Баварія
-
Брюгге
-
22 жовтня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
-
Ліверпуль
-
22 жовтня
22:00
Монако
-
Тоттенгем
-
22 жовтня
22:00
Аталанта
-
Славія Прага
-
22 жовтня
22:00
Спортінг Лісабон
-
Марсель
-
22 жовтня
22:00
Реал Мадрид
-
Ювентус
-
22 жовтня
22:00
Челсі
-
Аякс
-
22 жовтня
22:00

Барселона — ПСЖ. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 1.10.2025

01 жовтня 2025

Барселона — ПСЖ, фото getty images

Football.ua за підтримки FAVBET представляє прев’ю матчу Ліги чемпіонів УЄФА, який пройде 1 жовтня та розпочнеться о 22:00.

У другому турі основного етапу Ліги чемпіонів на нас чекає один з центральних матчів осені, в якому Барселона на своєму полі прийме Парі Сен-Жермен. Минулого сезону парижани виграли турнір й спробують захистити свій титул, а каталонці хочуть виграти трофей після затяжної паузи.

БАРСЕЛОНА — ПСЖ

СЕРЕДА, 1 ЖОВТНЯ, 22:00 ▪️ ЕСТАДІО ОЛІМПІКО, БАРСЕЛОНА ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР (АНГЛІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Барселона вдало розпочала сезон і лідирує в чемпіонаті Іспанії, а в Лізі чемпіонів каталонці обіграли Ньюкасл Юнайтед завдяки двом голам Маркуса Рашфорда. Англієць поступово стає важливим гравцем "синьо-гранатових". В недавньому матчі чемпіонату (Барселона — Реал Сосьєдад 2:1), він віддав гольовий пас на Кунде, але головним героєм того вечора став Ламін Ямаль, який нарешті відновився після травми, отриманої у таборі збірної. Молодий вінгер відзначився гольовим пасом за хвилину після виходу на заміну й нагадав, що завжди виручить свою команду у важкий момент. З негативу — тренерський штаб не може розраховувати на Рафінью, Ферміна Лопеса, Алехандро Бальде та Жоана Гарсію.

Парі Сен-Жермен виграв матч першого туру проти Аталанти з рахунком 4:0. Втім, команда підходить до гри проти Барселони в знекровленому стані. Матч точно пропустять Усман Дембеле й Маркіньйос. І якщо бразильця замінить наш Ілля Забарний, то на флангах атаки у парижан великі проблеми: участь Хвічі Кварацхелії та Дезіре Дуе — під великим питанням, хоч в заявці вони і є.

Матч проти Марселя (0:1) продемонстрував, що Луїсу Енріке не вистачає його лідерів. До того ж нещодавно травм зазнали Невеш та Вітінья, тому й в центрі поля можуть бути суттєві проблеми. Однак варто враховувати, що навіть Ашраф Хакімі та Нуну Мендеш цілком спроможні створити проблеми для каталонців — в минулому розіграші на їх рахунку сумарно 15 результативних дій.

Звичайно, нас дуже цікавить роль Іллі Забарного в Парі Сен-Жермен. Вже в короткостроковій перспективі українець повинен замінити Маркіньйоса, тому матч проти Барселони буде важливим випробуванням для нього. Сподіваємось, що гол у ворота Осера додав Забарному впевненості.

Цікаво, що два останні поєдинки на полі Барселони Парі Сен-Жермен виграв з рахунком 4:1. Видається, що цього разу повторення не буде, й каталонці цілком можуть повернути боржок. 

Гансі Флік та Луїс Енріке протистояли один одному лише один раз: на чемпіонаті світу 2022 року вони керували своїми національними збірним. Той матч завершився нічиєю 1:1. 

Традиційно команди в очних зустрічах забивають багато голів. Очікуємо, що й цього разу навіть нейтральним вболівальникам не буде сумно.

За версією FAVBET, більше шансів на успіх мають підопічні Гансі Фліка. Так, на перемогу Барселони в основний час пропонується коефіцієнт 1.82, тоді як потенційний успіх ПСЖ оцінюється показником 3.85. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.3.

📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ


БАРСЕЛОНА:  Щесни — Кунде, Гарсі, Кубарсі, Мартін — Де Йонг, Педрі — Ямаль, Ольмо, Ферран -  Левандовські

ПСЖ: Шевальє — Хакімі, Забарний, Пачо, Мендеш — Заїр-Емері, Вітінья, Фабіан Руїс — Мбає, Рамуш, Баркола

⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ 

📊 ПОТОЧНА ФОРМА

footballпрогноз 3:3

