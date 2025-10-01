Мареска: Нам потрібні були ці три очки

Тренер наголосив на важливості трьох очок і поверненні гравців із лазарету.

Головний тренер Челсі Енцо Мареска прокоментував важку перемогу над Бенфікою (1:0) у другому турі Ліги чемпіонів. За його словами, команда контролювала гру в першому таймі, забила гол і створила кілька моментів, не пропустивши при цьому серйозних загроз.

"Нам точно потрібна була перемога, три очки, з різних причин. Я думаю, що в першому таймі ми контролювали гру, ми забили гол, ми створили більше моментів і не пропустили нічого, окрім двох-трьох передач, що нормально.

А потім у другому таймі, з різних причин, ми зупинились. Я думаю, що у нас на полі є деякі гравці, які, на жаль, не готові на 100%, але вони грають, бо у нас сім чи вісім гравців в лазареті.

Зараз у нас ще шість ігор. Побачимо, чи зможемо ми відновити гравців, це для нас дуже важливо. Але зараз ми більше зосереджені на суботній грі. Потім у нас міжнародна перерва, на яку ми чекаємо, бо до нас можуть повернутися гравці. Бачите, сьогодні ввечері Бенуа Бадіашіль був дуже хороший. Тож якщо ми зможемо відновити гравців, це те, що нам потрібно", — сказав Мареска.