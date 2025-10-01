Аталанта
2
Брюгге
1
30 вересня
19:45
Кайрат
0
Реал Мадрид
5
30 вересня
19:45
Інтер
3
Славія Прага
0
30 вересня
22:00
Атлетіко Мадрид
5
Айнтрахт Франкфурт
1
30 вересня
22:00
Пафос
1
Баварія
5
30 вересня
22:00
Челсі
1
Бенфіка
0
30 вересня
22:00
Галатасарай
1
Ліверпуль
0
30 вересня
22:00
Буде/Глімт
2
Тоттенгем
2
30 вересня
22:00
Марсель
4
Аякс
0
30 вересня
22:00
Карабах
-
Копенгаген
-
01 жовтня
19:45
Юніон Сент-Жилуаз
-
Ньюкасл Юнайтед
-
01 жовтня
19:45
Вільярреал
-
Ювентус
-
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
ПСВ
-
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Атлетік Більбао
-
01 жовтня
22:00
Арсенал
-
Олімпіакос
-
01 жовтня
22:00
Наполі
-
Спортінг Лісабон
-
01 жовтня
22:00
Барселона
-
ПСЖ
-
01 жовтня
22:00
Монако
-
Манчестер Сіті
-
01 жовтня
22:00
Кайрат
-
Пафос
-
21 жовтня
19:45
Барселона
-
Олімпіакос
-
21 жовтня
19:45
Арсенал
-
Атлетіко Мадрид
-
21 жовтня
22:00
Копенгаген
-
Боруссія Дортмунд
-
21 жовтня
22:00
Юніон Сент-Жилуаз
-
Інтер
-
21 жовтня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
Бенфіка
-
21 жовтня
22:00
Вільярреал
-
Манчестер Сіті
-
21 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
ПСЖ
-
21 жовтня
22:00
ПСВ
-
Наполі
-
21 жовтня
22:00
Галатасарай
-
Буде/Глімт
-
22 жовтня
19:45
Атлетік Більбао
-
Карабах
-
22 жовтня
19:45
Баварія
-
Брюгге
-
22 жовтня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
-
Ліверпуль
-
22 жовтня
22:00
Монако
-
Тоттенгем
-
22 жовтня
22:00
Аталанта
-
Славія Прага
-
22 жовтня
22:00
Спортінг Лісабон
-
Марсель
-
22 жовтня
22:00
Реал Мадрид
-
Ювентус
-
22 жовтня
22:00
Челсі
-
Аякс
-
22 жовтня
22:00

Мареска: Нам потрібні були ці три очки

01 жовтня 2025

Енцо Мареска, getty images

Тренер наголосив на важливості трьох очок і поверненні гравців із лазарету.

Головний тренер Челсі Енцо Мареска прокоментував важку перемогу над Бенфікою (1:0) у другому турі Ліги чемпіонів. За його словами, команда контролювала гру в першому таймі, забила гол і створила кілька моментів, не пропустивши при цьому серйозних загроз.

"Нам точно потрібна була перемога, три очки, з різних причин. Я думаю, що в першому таймі ми контролювали гру, ми забили гол, ми створили більше моментів і не пропустили нічого, окрім двох-трьох передач, що нормально.

А потім у другому таймі, з різних причин, ми зупинились. Я думаю, що у нас на полі є деякі гравці, які, на жаль, не готові на 100%, але вони грають, бо у нас сім чи вісім гравців в лазареті.

Зараз у нас ще шість ігор. Побачимо, чи зможемо ми відновити гравців, це для нас дуже важливо. Але зараз ми більше зосереджені на суботній грі. Потім у нас міжнародна перерва, на яку ми чекаємо, бо до нас можуть повернутися гравці. Бачите, сьогодні ввечері Бенуа Бадіашіль був дуже хороший. Тож якщо ми зможемо відновити гравців, це те, що нам потрібно", — сказав Мареска.

В третьому турі Ліги Чемпіонів Челсі прийматиме вдома Аякс.

Джерело: ФК Челсі

команди