Думфріс прокоментував перемогу Інтера над Славією

Захисник задоволений грою та своїм голом у Лізі чемпіонів.

Фланговий захисник Дензел Думфріс, який виступає за міланський Інтер, поділився враженнями від домашньої перемоги над пражською Славією (3:0) у матчі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА.

"Ми всі задоволені. Це було хороше виконання. Ліга чемпіонів — найскладніший футбольний турнір. Для нас важливий кожен матч.

Якщо ти граєш за Інтер, то маєш бути готовим перемагати. Я радий своєму голу", — цитує слова нідерландського футболіста Inter TV.

Після двох проведених матчів міланська команда набрала шість очок. У наступному турі Ліги чемпіонів "нерадзуррі" зустрінуться з бельгійським Юніоном.