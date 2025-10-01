Аталанта
2
Брюгге
1
30 вересня
19:45
Кайрат
0
Реал Мадрид
5
30 вересня
19:45
Інтер
3
Славія Прага
0
30 вересня
22:00
Атлетіко Мадрид
5
Айнтрахт Франкфурт
1
30 вересня
22:00
Пафос
1
Баварія
5
30 вересня
22:00
Челсі
1
Бенфіка
0
30 вересня
22:00
Галатасарай
1
Ліверпуль
0
30 вересня
22:00
Буде/Глімт
2
Тоттенгем
2
30 вересня
22:00
Марсель
4
Аякс
0
30 вересня
22:00
Карабах
-
Копенгаген
-
01 жовтня
19:45
Юніон Сент-Жилуаз
-
Ньюкасл Юнайтед
-
01 жовтня
19:45
Вільярреал
-
Ювентус
-
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
ПСВ
-
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Атлетік Більбао
-
01 жовтня
22:00
Арсенал
-
Олімпіакос
-
01 жовтня
22:00
Наполі
-
Спортінг Лісабон
-
01 жовтня
22:00
Барселона
-
ПСЖ
-
01 жовтня
22:00
Монако
-
Манчестер Сіті
-
01 жовтня
22:00
Кайрат
-
Пафос
-
21 жовтня
19:45
Барселона
-
Олімпіакос
-
21 жовтня
19:45
Арсенал
-
Атлетіко Мадрид
-
21 жовтня
22:00
Копенгаген
-
Боруссія Дортмунд
-
21 жовтня
22:00
Юніон Сент-Жилуаз
-
Інтер
-
21 жовтня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
Бенфіка
-
21 жовтня
22:00
Вільярреал
-
Манчестер Сіті
-
21 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
ПСЖ
-
21 жовтня
22:00
ПСВ
-
Наполі
-
21 жовтня
22:00
Галатасарай
-
Буде/Глімт
-
22 жовтня
19:45
Атлетік Більбао
-
Карабах
-
22 жовтня
19:45
Баварія
-
Брюгге
-
22 жовтня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
-
Ліверпуль
-
22 жовтня
22:00
Монако
-
Тоттенгем
-
22 жовтня
22:00
Аталанта
-
Славія Прага
-
22 жовтня
22:00
Спортінг Лісабон
-
Марсель
-
22 жовтня
22:00
Реал Мадрид
-
Ювентус
-
22 жовтня
22:00
Челсі
-
Аякс
-
22 жовтня
22:00

Інтер — Славія 3:0. Відео голів та огляд матчу 30.09.2025

01 жовтня 2025

Інтер — Славія, getty images

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку основного етапу Ліги чемпіонів, що відбувся 30 вересня 2025 року.

Міланський Інтер упевнено здобув другу перемогу в груповому етапі Ліги чемпіонів сезону 2025/26, розгромивши Славію Прага на "Джузеппе Меацца" з рахунком 3:0.

Вже на старті матчу капітан Лаутаро Мартінес відкрив рахунок, а за чотири хвилини Дензел Дюмфріс подвоїв перевагу "нерадзуррі".

У другому таймі Лаутаро оформив дубль, поставивши крапку в поєдинку та зробивши рахунок розгромним.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Інтер — Славія в 2 турі основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

 

Інтер — Славія Прага 3:0
Голи: Мартінес, 30, 65, Думфріс, 34.

Інтер: Зоммер — Біссек (Аканджі, 67), Ачербі, Бастоні — Думфріс (Дарміан, 76), Зелінські (Барелла, 67), Чалханоглу, Сучич, Дімарко — Тюрам (Бонні, 67), Мартінес (Еспозіто, 66).

Славія Прага: Станек — Влчек, Халоупек, Зіма, Хашіока (Хитіл, 84) — Доудера (Мбоджі, 49), Оскар, Зафейріс, Саділек (Хори, 46), Провод (Чам, 70) — Кушей (Шранц, 46).

Попередження: Біссек, Мартінес — Шранц.

команди