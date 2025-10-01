Інтер — Славія 3:0. Відео голів та огляд матчу 30.09.2025

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку основного етапу Ліги чемпіонів, що відбувся 30 вересня 2025 року.

Міланський Інтер упевнено здобув другу перемогу в груповому етапі Ліги чемпіонів сезону 2025/26, розгромивши Славію Прага на "Джузеппе Меацца" з рахунком 3:0.

Вже на старті матчу капітан Лаутаро Мартінес відкрив рахунок, а за чотири хвилини Дензел Дюмфріс подвоїв перевагу "нерадзуррі".

У другому таймі Лаутаро оформив дубль, поставивши крапку в поєдинку та зробивши рахунок розгромним.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Інтер — Славія в 2 турі основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Інтер — Славія Прага 3:0

Голи: Мартінес, 30, 65, Думфріс, 34.

Інтер: Зоммер — Біссек (Аканджі, 67), Ачербі, Бастоні — Думфріс (Дарміан, 76), Зелінські (Барелла, 67), Чалханоглу, Сучич, Дімарко — Тюрам (Бонні, 67), Мартінес (Еспозіто, 66).

Славія Прага: Станек — Влчек, Халоупек, Зіма, Хашіока (Хитіл, 84) — Доудера (Мбоджі, 49), Оскар, Зафейріс, Саділек (Хори, 46), Провод (Чам, 70) — Кушей (Шранц, 46).

Попередження: Біссек, Мартінес — Шранц.