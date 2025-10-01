Моурінью: Було мало часу на тренування, а тиск великий

Наставник Бенфіки вважає, що гра проти лондонців може стати поштовхом для команди.

Наставник Бенфіки Жозе Моурінью поділився враженнями після поразки від Челсі в другому турі основного етапу Ліги чемпіонів (0:1).

"Ми провели 4 матчі з перервами всього в два дні. Не було можливості тренуватися — лише відновлювалися. А моя сильна сторона — це робота на полі, тренування. На це часу не було", — пояснив тренер.

Моурінью також зазначив, що зміна наставника в середині сезону — це завжди знак проблем у команді. "У нас були труднощі, а також великий тиск на гравців через вибори в клубі — це майже політична кампанія, і гравці не можуть уникнути цього", — додав він.

"Поразки бувають різні. Це одна з тих, що може стати для гравців хорошою відправною точкою. Ми зіграли стабільно, могли дотиснути до нічиєї, і це був би позитивний результат", — підсумував Моурінью в ефірі TNT Sports.

Після двох турів основного етапу Бенфіка не має жодного очка.