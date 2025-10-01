Аталанта
2
Брюгге
1
30 вересня
19:45
Кайрат
0
Реал Мадрид
5
30 вересня
19:45
Інтер
3
Славія Прага
0
30 вересня
22:00
Атлетіко Мадрид
5
Айнтрахт Франкфурт
1
30 вересня
22:00
Пафос
1
Баварія
5
30 вересня
22:00
Челсі
1
Бенфіка
0
30 вересня
22:00
Галатасарай
1
Ліверпуль
0
30 вересня
22:00
Буде/Глімт
2
Тоттенгем
2
30 вересня
22:00
Марсель
4
Аякс
0
30 вересня
22:00
Карабах
-
Копенгаген
-
01 жовтня
19:45
Юніон Сент-Жилуаз
-
Ньюкасл Юнайтед
-
01 жовтня
19:45
Вільярреал
-
Ювентус
-
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
ПСВ
-
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Атлетік Більбао
-
01 жовтня
22:00
Арсенал
-
Олімпіакос
-
01 жовтня
22:00
Наполі
-
Спортінг Лісабон
-
01 жовтня
22:00
Барселона
-
ПСЖ
-
01 жовтня
22:00
Монако
-
Манчестер Сіті
-
01 жовтня
22:00
Кайрат
-
Пафос
-
21 жовтня
19:45
Барселона
-
Олімпіакос
-
21 жовтня
19:45
Арсенал
-
Атлетіко Мадрид
-
21 жовтня
22:00
Копенгаген
-
Боруссія Дортмунд
-
21 жовтня
22:00
Юніон Сент-Жилуаз
-
Інтер
-
21 жовтня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
Бенфіка
-
21 жовтня
22:00
Вільярреал
-
Манчестер Сіті
-
21 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
ПСЖ
-
21 жовтня
22:00
ПСВ
-
Наполі
-
21 жовтня
22:00
Галатасарай
-
Буде/Глімт
-
22 жовтня
19:45
Атлетік Більбао
-
Карабах
-
22 жовтня
19:45
Баварія
-
Брюгге
-
22 жовтня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
-
Ліверпуль
-
22 жовтня
22:00
Монако
-
Тоттенгем
-
22 жовтня
22:00
Аталанта
-
Славія Прага
-
22 жовтня
22:00
Спортінг Лісабон
-
Марсель
-
22 жовтня
22:00
Реал Мадрид
-
Ювентус
-
22 жовтня
22:00
Челсі
-
Аякс
-
22 жовтня
22:00

Моурінью: Було мало часу на тренування, а тиск великий

01 жовтня 2025

Жозе Моурінью, getty images

Наставник Бенфіки вважає, що гра проти лондонців може стати поштовхом для команди.

Наставник Бенфіки Жозе Моурінью поділився враженнями після поразки від Челсі в другому турі основного етапу Ліги чемпіонів (0:1).

"Ми провели 4 матчі з перервами всього в два дні. Не було можливості тренуватися — лише відновлювалися. А моя сильна сторона — це робота на полі, тренування. На це часу не було", — пояснив тренер.

Моурінью також зазначив, що зміна наставника в середині сезону — це завжди знак проблем у команді. "У нас були труднощі, а також великий тиск на гравців через вибори в клубі — це майже політична кампанія, і гравці не можуть уникнути цього", — додав він.

"Поразки бувають різні. Це одна з тих, що може стати для гравців хорошою відправною точкою. Ми зіграли стабільно, могли дотиснути до нічиєї, і це був би позитивний результат", — підсумував Моурінью в ефірі TNT Sports.

Після двох турів основного етапу Бенфіка не має жодного очка.

Джерело: TNT Sports

команди