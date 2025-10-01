Трубін: Челсі показав нам, що треба грати з першої хвилини

Український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін прокоментував поразку своєї команди від лондонського Челсі (0:1) у матчі другого туру Ліги чемпіонів.
"Ми могли зіграти набагато краще, особливо в першому таймі. Могли витиснути більше, але це футбол — треба грати з першої хвилини", — сказав Трубін.
Він додав, що зараз команда зосередиться на наступних викликах: "Потрібно думати про матч із Порту, чемпіонат та гру з Ньюкаслом після паузи на матчі збірних. Поїдемо туди з метою перемогти".
Про майбутнього тренера Жозе Моурінью Трубін відзначив: "Він особливий тренер із великим досвідом, ми хочемо привнести це в команду".
Наступний матч Бенфіки відбудеться 5 жовтня проти лідера чемпіонату Португалії — Порту.