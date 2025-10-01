Слот пояснив причини поразки Ліверпуля від Галатасарая

Тренер Ліверпуля про провал у Стамбулі, втому гравців і важке керування коротким складом.

Після поразки 0:1 від Галатасарая в 2-му турі Ліги чемпіонів головний тренер Ліверпуля Арне Слот дав відверте інтерв’ю, в якому пояснив рішення щодо складу і підходи в грі.

"Це розчарування, тому що граєш у футбол, щоб виграти матч, а ми цього не зробили. … У другому таймі нам ставало дедалі складніше створювати моменти. По-перше, тому що вони боролися всіма силами, і за це треба віддати їм належне, по‑друге, тому що ми важко грали: м’яч майже не був у грі", — визнав Слот.

Також тренер торкнувся теми ротації: "Декілька наших гравців пропустили передсезонку, тож їх просто неможливо ставити в кожному матчі… Якщо трапляється дві, три чи чотири травми, 15–16 гравців змушені грати майже всі хвилини".

Щодо вибору на правому фланзі Слот сказав: "Жеремі часто грав як вінгер або правий півзахисник… Він — один із тих, хто може замінити Салаха на цій позиції… Коннор пропустив багато через передсезонку, тому не може виходити завжди".

У наступному турі турецький Галатасарай прийматиме норвезький Буде/Глімт, тоді як англійський Ліверпуль гостюватиме у франкфуртського Айнтрахта.