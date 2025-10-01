Аталанта
2
Брюгге
1
30 вересня
19:45
Кайрат
0
Реал Мадрид
5
30 вересня
19:45
Інтер
3
Славія Прага
0
30 вересня
22:00
Атлетіко Мадрид
5
Айнтрахт Франкфурт
1
30 вересня
22:00
Пафос
1
Баварія
5
30 вересня
22:00
Челсі
1
Бенфіка
0
30 вересня
22:00
Галатасарай
1
Ліверпуль
0
30 вересня
22:00
Буде/Глімт
2
Тоттенгем
2
30 вересня
22:00
Марсель
4
Аякс
0
30 вересня
22:00
Карабах
-
Копенгаген
-
01 жовтня
19:45
Юніон Сент-Жилуаз
-
Ньюкасл Юнайтед
-
01 жовтня
19:45
Вільярреал
-
Ювентус
-
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
ПСВ
-
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Атлетік Більбао
-
01 жовтня
22:00
Арсенал
-
Олімпіакос
-
01 жовтня
22:00
Наполі
-
Спортінг Лісабон
-
01 жовтня
22:00
Барселона
-
ПСЖ
-
01 жовтня
22:00
Монако
-
Манчестер Сіті
-
01 жовтня
22:00
Кайрат
-
Пафос
-
21 жовтня
19:45
Барселона
-
Олімпіакос
-
21 жовтня
19:45
Арсенал
-
Атлетіко Мадрид
-
21 жовтня
22:00
Копенгаген
-
Боруссія Дортмунд
-
21 жовтня
22:00
Юніон Сент-Жилуаз
-
Інтер
-
21 жовтня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
Бенфіка
-
21 жовтня
22:00
Вільярреал
-
Манчестер Сіті
-
21 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
ПСЖ
-
21 жовтня
22:00
ПСВ
-
Наполі
-
21 жовтня
22:00
Галатасарай
-
Буде/Глімт
-
22 жовтня
19:45
Атлетік Більбао
-
Карабах
-
22 жовтня
19:45
Баварія
-
Брюгге
-
22 жовтня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
-
Ліверпуль
-
22 жовтня
22:00
Монако
-
Тоттенгем
-
22 жовтня
22:00
Аталанта
-
Славія Прага
-
22 жовтня
22:00
Спортінг Лісабон
-
Марсель
-
22 жовтня
22:00
Реал Мадрид
-
Ювентус
-
22 жовтня
22:00
Челсі
-
Аякс
-
22 жовтня
22:00

Слот пояснив причини поразки Ліверпуля від Галатасарая

01 жовтня 2025

Арне Слот, getty images

Тренер Ліверпуля про провал у Стамбулі, втому гравців і важке керування коротким складом.

Після поразки 0:1 від Галатасарая в 2-му турі Ліги чемпіонів головний тренер Ліверпуля Арне Слот дав відверте інтерв’ю, в якому пояснив рішення щодо складу і підходи в грі.

"Це розчарування, тому що граєш у футбол, щоб виграти матч, а ми цього не зробили. … У другому таймі нам ставало дедалі складніше створювати моменти. По-перше, тому що вони боролися всіма силами, і за це треба віддати їм належне, по‑друге, тому що ми важко грали: м’яч майже не був у грі", — визнав Слот.

Також тренер торкнувся теми ротації: "Декілька наших гравців пропустили передсезонку, тож їх просто неможливо ставити в кожному матчі… Якщо трапляється дві, три чи чотири травми, 15–16 гравців змушені грати майже всі хвилини".

Щодо вибору на правому фланзі Слот сказав: "Жеремі часто грав як вінгер або правий півзахисник… Він — один із тих, хто може замінити Салаха на цій позиції… Коннор пропустив багато через передсезонку, тому не може виходити завжди".

У наступному турі турецький Галатасарай прийматиме норвезький Буде/Глімт, тоді як англійський Ліверпуль гостюватиме у франкфуртського Айнтрахта.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

команди