Галатасарай шокував Ліверпуль

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Ліверпуль:
Галатасарай — Ліверпуль 1:0
Голи: Осімген, 16 (пен.)
Галатасарай: Чакир — Сінго, Санчес, Бардакджі, Якобс — Леміна, Торрейра, Гюндоган (Сара, 75) — Акгюн (Шоллої, 72), Осімген (Ікарді, 72), Їлмаз (Елмали, 85).
Аліссон (Мамардашвілі, 55) — Фрімпонг (Бредлі, 62), Конате, ван Дейк, Керкез — Собослаї, Гравенберх (Ісак, 62), Джонс — Вірц, Екітіке (Мак Аллістер, 68), Гакпо (Салах, 62).
Попередження: Леміна, Бардакджі, Якобс, Ікарді, Чакир — Гравенберх, Бредлі, Вірц