Галатасарай — Ліверпуль 1:0 Відео голів та огляд матчу 30.09.2025

01 жовтня 2025

Галатасарай — Ліверпуль, getty images

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку основного етапу Ліги чемпіонів, що відбувся 30 вересня 2025 року.

Галатасарай сенсаційно переміг Ліверпуль у Стамбулі з рахунком 1:0

Вже на 15-й хвилині угорець Домінік Собослай заробив пенальті для турків, і Віктор Осімхен впевнено реалізував удар з "точки". Надалі гра проходила за переваги Ліверпуля у володінні м’ячем, але англійцям не вдалося втілити контроль у забиті м’ячі.

У другому таймі Ліверпуль додав у темпі, проте Галатасарай грамотно оборонявся. Чудову гру продемонстрував голкіпер Угурджан Чакір, який парирував кілька небезпечних ударів від Ісака та Гакпо.

Крім поразки, для "червоних" матч обернувся подвійною втратою: травм зазнали основний воротар Аліссон Беккер та нападник Уго Екітіке, які не змогли дограти зустріч до кінця.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Галатасарай — Лыверпуль в 2 турі основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

 

Галатасарай — Ліверпуль 1:0
Голи: Осімген, 16 (пен.)

Галатасарай: Чакир — Сінго, Санчес, Бардакджі, Якобс — Леміна, Торрейра, Гюндоган (Сара, 75) — Акгюн (Шоллої, 72), Осімген (Ікарді, 72), Їлмаз (Елмали, 85).

Ліверпуль: Аліссон (Мамардашвілі, 55) — Фрімпонг (Бредлі, 62), Конате, ван Дейк, Керкез — Собослаї, Гравенберх (Ісак, 62), Джонс — Вірц, Екітіке (Мак Аллістер, 68), Гакпо (Салах, 62).

Попередження: Леміна, Бардакджі, Якобс, Ікарді, Чакир — Гравенберх, Бредлі, Вірц

команди